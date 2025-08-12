Ausgesetzt: Graz bekämpft die Tigermückenplage mit 600.000 sterilen Männchen“ rewritten as „Graz setzt 600.000 sterile Männchen ein, um die Tigermückenplage zu bekämpfen

Am Dienstagvormittag wurden im Rahmen eines innovativen Pilotprojekts in der Heimgartenanlage Schönau 125.000 sterile Tigermücken-Männchen ausgesetzt. In den kommenden Wochen sind etwa 475.000 weitere geplant, um die Fortpflanzung dieser aggressiven Blutsauger und potenziellen Überträgerin von Tropenkrankheiten signifikant zu reduzieren.

GRAZ/JAKOMINI. Die asiatische Tigermücke hat in den letzten Jahren für erhebliche Probleme in Graz gesorgt, insbesondere im Süden der Stadt, wo diese tagaktiven Insekten besonders gedeihen. Um der steigenden Plage Herr zu werden, wird im Heimgarten Schönau ein einzigartiges Pilotprojekt in Österreich initiiert, welches sich an erfolgreichen Bekämpfungsmaßnahmen aus verschiedenen Ländern orientiert.

Die Methode, die zur Anwendung kommt, ist die sogenannte SIT-Methode („Sterile Insect Technique“). Hierbei werden die männlichen Tigermücken mithilfe von Röntgenstrahlung unfruchtbar gemacht. Dadurch entsteht nach der Paarung mit Weibchen keine Nachkommenschaft, was die Population langfristig verringert. Da nur die Weibchen stechen und Krankheiten übertragen können, wird durch diese Maßnahme die Belastung für Menschen nicht erhöht.

Langfristige Perspektive nach der Pilotphase

Im Rahmen dieses wissenschaftlich begleiteten Projekts zielt die Stadt darauf ab, die Tigermücken-Population im Testgebiet um 70 Prozent zu senken. Sollte das alles erfolgreich verlaufen, ist angedacht, die SIT-Methode auch in anderen Bezirken von Graz anzu wenden. Experten weisen jedoch darauf hin, dass diese Technologie nicht die alleinige Lösung darstellt. Erwin Wieser von der Stabstelle Strategischer Infektionsschutz des Gesundheitsamts betont: „Die Tigermücke ist bereits hier und wird bleiben. Eine nachhaltige Kontrolle erfordert die Teilnahme aller Gartenbesitzer.“

Um diesen Kampf gegen die Tigermücken weiter zu unterstützen, erklärt Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ): „Es ist entscheidend, stehendes Wasser in Regentonnen, Blumentopfuntersetzern, Gießkannen und Vogeltränken zu entfernen oder abzudecken, um Brutstätten zu verhindern.“ Eva Winter, die Leiterin des Gesundheitsamts, fügt hinzu: „Die Tigermücken sind potenzielle Überträger von Tropenkrankheiten. Bisher ist dies zum Glück nicht geschehen, jedoch steigt mit jeder vergrößerten Population die Wahrscheinlichkeit, dass ein durch Reisen eingeschlepptes Virus sich in Graz ausbreitet.“

