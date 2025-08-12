Ausgesetzt: Stadt setzt 600.000 sterile Männchen zur Bekämpfung der Tigermückenplage ein

Am Dienstagvormittag wurden im Rahmen eines Pilotprojekts in der Heimgartenanlage Schönau 125.000 sterile Tigermücken-Männchen ausgesetzt. In den kommenden Wochen sollen rund 475.000 weitere folgen, um die Fortpflanzung dieser aggressiven Blutsauger und potenziellen Überträger von Tropenkrankheiten zu reduzieren.

GRAZ/JAKOMINI. Seit Jahren ist die asiatische Tigermücke ein immer wiederkehrendes Problem für die Bewohnerinnen und Bewohner Graz. Besonders im südlichen Stadtgebiet scheinen sich die tagaktiven Blutsauger besonders wohlzufühlen. Im Heimgarten Schönau wurde nun ein in Österreich einzigartiges Pilotprojekt gestartet, das auf bewährten Bekämpfungsmethoden aus verschiedenen Ländern basiert. Die asiatische Tigermücke (Aedes albopictus) ist nicht nur für ihre lästigen Stiche bekannt, sondern auch dafür, dass sie Krankheiten wie Dengue-Fieber, Zika-Virus und Chikungunya übertragen kann.

Die verwendete Methode ist die sogenannte SIT-Methode („Sterile Insect Technique“). Dabei werden Tigermücken-Männchen durch Röntgenstrahlung unfruchtbar gemacht. Nach der Paarung mit Weibchen aus den abgelegten Eiern entstehen keine Nachkommen. Diese Technik reduziert die Mückenpopulation auf nachhaltige Weise, ohne dass Menschen zusätzlich belastet werden, da nur die Weibchen stechen und potenziell Krankheiten übertragen.

Ausweitung nach Pilotphase angedacht

Die Stadt Graz verfolgt mit diesem wissenschaftlich begleiteten Projekt das Ziel, die Tigermücken-Population im Testgebiet um 70 Prozent zu reduzieren. Sollten die Ergebnisse positiv ausfallen, wird angestrebt, die SIT-Methode in den nächsten Jahren auch in anderen Grazer Bezirken implementieren. Jedoch betont Erwin Wieser, Leiter der Stabstelle Strategischer Infektionsschutz des Gesundheitsamts, dass diese Technik allein keine abschließende Lösung darstellt: „Die Tigermücke ist gekommen, um zu bleiben. Um die Populationen nachhaltig kleinzuhalten, müssen alle Gartenbesitzer aktiv mitarbeiten.“

Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ) erklärt: „Es ist wichtig, stehendes Wasser zu vermeiden, wie in Regentonnen, Blumentopfuntersetzern oder Vogeltränken, um Brutstätten zu beseitigen.“ Eva Winter, Leiterin des Gesundheitsamts, fügt hinzu: „Es geht nicht nur um juckende Stiche. Tigermücken können Tropenkrankheiten übertragen. Glücklicherweise hat es bisher keine Übertragungen in Graz gegeben, aber mit steigender Population steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich durch Reisen eingeschleppte Viren verbreiten.“

