Austria Center Vienna: 25,500 Attendees at E-Sport Festival and Gaming Celebration

Das größte E-Sport-Festival Österreichs, das A1 Austrian eSports Festival, fand am 5. und 6. Juli im Austria Center Vienna statt und zog beeindruckende 25.500 Gaming-Fans an. Diesmal wurde das Event von einem zusätzlichen Spielefest begleitet, was das Wochenende zu einem absoluten Highlight für alle Spielebegeisterten machte.

WIEN/DONAUSTADT. Wien positionierte sich einmal mehr als das Zentrum der österreichischen E-Sport- und Spiele-Szene. Das Austria Center Vienna verwandelte sich in ein pulsierendes Ereignis, das eine Vielzahl von Aktivitäten bot – von Live-E-Sport über hunderte Aussteller bis hin zu betreuten Spieletischen. Die Besucher hatten die Möglichkeit, in einer Merch-Zone einzukaufen, die 1.000 Gaming-Stationen auszuprobieren und sich an anderen Attraktionen zu erfreuen.

Das Festival lockte nicht nur Gamer, sondern auch politische Vertreter an. Vizekanzler und Sportminister Andreas Babler (SPÖ) eröffnete die Veranstaltung am Samstag mit den Worten: „E-Sport bringt Menschen zusammen, fördert Teamgeist, strategisches Denken und digitale Kompetenzen. Es ist ein innovativer Wirtschaftssektor mit eigenen Berufen und Studiengängen sowie einer starken jungen Community.“

Verlockende Highlights

Die Bühne des Festivals war ein Hotspot für E-Sport-Fans, bei dem Teams wie „Unicorns of Love Sexy Edition“ und „Eintracht Frankfurt“ in Games wie „League of Legends“ und „Rocket League“ um ein Preisgeld von über 15.000 Euro kämpften. Neben den Profis hatten auch Laien die Möglichkeit, an verschiedenen Community-Turnieren teilzunehmen, was den inklusiven Charakter des Festivals betonte.

Neben dem E-Sport-Programm gab es auch reichlich analoge Spiele beim Spielefest. Besucherinnen und Besucher konnten aus tausenden Spielen auswählen, diese kostenlos ausleihen und an einem der 1.000 betreuten Spieltische vor Ort testen. Besonders viel Beachtung fanden spezielle Räume für Turniere und „Tabletop“-Spiele wie Warhammer 40k Super Major, die zahlreiche Enthusiasten anzogen.

Das Event bot zudem ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, darunter den beliebten „Cosplay-Catwalk“, der eine Bühne für kreative Kostüme und schauspielerische Fähigkeiten bot. Fachhochschulen und Universitäten präsentierten darüber hinaus ihre Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten in der Gaming- und Entertainment-Branche, was unterstrich, wie ernsthaft und professionell diese Industrie in Österreich wahrgenommen wird.

