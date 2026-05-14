Austria Lustenau erobert die Bundesliga zurück: Der spannende Weg zum verdienten Aufstieg

Austria Lustenau steigt in die Bundesliga auf

Austria Lustenau spielt in der kommenden Saison wieder in der Bundesliga. Der Klub fixierte am letzten Spieltag der 2. Liga den Meistertitel und den Aufstieg.

Im entscheidenden Heimspiel setzte sich Austria Lustenau im ausverkauften Reichshofstadion mit 2:1 gegen Amstetten durch. Mit diesem Erfolg sicherte sich die Mannschaft den Aufstieg in die höchste Spielklasse.

Austria Lustenau ging in der 23. Minute durch Jack Lahne mit 1:0 in Führung. Kurz nach der Pause gelang Amstetten durch Niklas Pertlwieser der Ausgleich zum 1:1. In der 64. Minute verwandelte Sacha Delaye einen Elfmeter zum 2:1 für Austria Lustenau. Dieser Spielstand blieb bis zum Ende der Partie bestehen.

Vor dem letzten Spieltag hatte Austria Lustenau die Tabelle mit einem Punkt Vorsprung auf den SKN St. Pölten angeführt und das direkte Duell für sich entschieden. St. Pölten gewann sein Spiel gegen Wels mit 1:0, konnte Austria Lustenau in der Endabrechnung aber nicht mehr überholen.

Bereits am vorangegangenen Freitag hatte Austria Lustenau beim 2:2 gegen Austria Salzburg einen ersten Matchball auf den Aufstieg vergeben. Nun gelang der dritte Bundesliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte nach 1997 und 2022.

Trainer Markus Mader steht aktuell an der Seitenlinie von Austria Lustenau. Er hat mit dem Klub bereits zweimal den Aufstieg in die Bundesliga geschafft und ist damit der erste Trainer, dem dieses Kunststück mit derselben Mannschaft zweimal gelungen ist.

Mit dem Aufstieg von Austria Lustenau werden in der kommenden Saison zwei Vorarlberger Teams in der Bundesliga vertreten sein. Der SCR Altach hatte zuvor den Klassenerhalt in der Liga gesichert.