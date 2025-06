Austria Wien: Carina Wenninger setzt ihre Spielerkarriere fort und übernimmt neue Rolle

Der Fußballverein Austria Wien hat den Vertrag mit der 127-fachen Nationalspielerin Carina Wenninger verlängert und ihr eine bedeutende neue Position anvertraut. Ab sofort wird sie die strategische Entwicklung des Frauenfußballs bei den Veilchen leiten.



WIEN/FAVORITEN. Carina Wenninger, 34 Jahre alt, ist nicht aus dem Kader der Veilchen wegzudenken. Ihre langjährige Erfahrung und ihre Leistungen sowohl auf als auch neben dem Platz sprechen für sich. Der Verein hat sich daher entschieden, den Vertrag mit der Verteidigerin zu verlängern. Wenninger wird nun auch eine Schlüsselrolle in der strategischen Weiterentwicklung des Frauenfußballs bei der Austria übernehmen, was einen bedeutenden Schritt für die Förderung des Frauenfußballs in Österreich darstellt.

„Ich fühle mich immer noch topfit, habe enorme Lust auf Fußball und freue mich daher sehr, bei so einem Traditionsverein zu verlängern und den sportlich erfolgreichen Weg weiterhin voranzutreiben“, äußert Wenninger zu ihrer neuen Rolle. Sie plante, den Frauenfußball bei Austria Wien auf ein „neues Level“ zu heben. In der vergangenen Saison war sie eine zentrale Figur auf dem Platz, absolvierte 28 von 29 möglichen Spielen und erzielte dabei drei Tore, was ihr Team entscheidend unterstützte.

Geteilte Rolle

In dieser neuen Funktion übernimmt Wenninger eine Rolle, die zuvor von Lisa Makas ausgefüllt wurde. Makas hatte über zweieinhalb Jahre als sportliche Leiterin gedient, nachdem sie zuvor als Spielerin für die Austria aktiv war. Die Aufgaben von Makas werden nun aufgeteilt: Während Wenninger die strategische Ausrichtung des Frauenfußballs verantwortet, wird der neue Cheftrainer Stefan Kenesei die sportliche Leitung übernehmen. Diese Aufteilung soll sicherstellen, dass beide Bereiche professionell und zielgerichtet gesteuert werden.

Kenesei zeigt sich begeistert über die Entscheidung, Wenninger nicht nur als Spielerin, sondern auch in dieser neuen Position im Team zu halten: „Es ist ein wichtiges Zeichen, dass wir eine Persönlichkeit wie Carina nicht nur weiterhin als Spielerin, sondern auch für diese strategische Position gewinnen konnten. Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“ Dies ist ein weiterer Schritt, um den Frauenfußball in Österreich zu stärken und das Engagement des Vereins für die Entwicklung von Talenten und die Förderung von Vielfalt im Sport zu unterstreichen.



Das könnte dich auch interessieren:

Ein Spaziergang durch den Kurpark Oberlaa in Favoriten.

Die Kirche St. Anton wurde erneut mit Schriftzügen beschmiert.

In Favoriten und Neubau trainieren die Ritter von morgen.