Austrian Football League: Graz Giants Host Bottom-Placed Salzburg

Am kommenden Wochenende empfangen die Graz Giants die Salzburg Ducks, das derzeit am unteren Ende der Tabelle stehende Team der Austrian Football League (AFL). Giants-Quarterback Mateo Renteria warnt jedoch vor einer zu großen Leichtigkeit. GRAZ/EGGENBERG. Der kürzliche 19:20-Auswärtssieg gegen die führenden Vienna Vikings hat das Team der Graz Giants in gute Stimmung versetzt. „Das Team hat viel Herz, Mut und Siegeswillen gezeigt“, sagte der Quarterback Renteria, der optimistisch ist, was die Fortschritte seines Teams angeht. Trotz dieses Erfolgs betont er, dass es noch viele Aspekte gibt, an denen die Giants arbeiten müssen, um das von ihnen selbst erwartete Leistungsniveau zu erreichen. Siehe auch ESC 2026: Steiermark erwägt Graz als Veranstaltungsort Das Duell gegen die Salzburg Ducks, die am Samstag um 15 Uhr im ASKÖ-Stadion in Graz antreten, ist für die Giants ein wichtiges Spiel. Renteria stellt klar: „Wir dürfen sie nicht unterschätzen, nur weil sie im Moment auf dem letzten Platz stehen. Jeder Sieg zählt, und wir müssen konzentriert spielen, um unsere beste Leistung abzurufen, unabhängig davon, wer unser Gegner ist.“ Solche Warnungen sind nicht unbegründet; in der AFL gab es in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche unerwartete Wendungen und Überraschungen. Siehe auch Hitzewelle: Graz entwickelt Hitzeaktionsplan für extreme Situationen Aktuelle Tabelle der Austrian Football League Vienna Vikings (5:2, Pct: 0.714) Danube Dragons (5:2, Pct: 0.714) Graz Giants (5:2, Pct: 0.714) Prague Black Panthers (3:4, Pct: 0.429) Raiders Tirol (2:5, Pct: 0.286) Salzburg Ducks (1:6, Pct: 0.143) Weitere interessante Themen: Der SK Sturm verpflichtet neuen dänischen Mittelfeldmotor. Graz stellt neues Sportangebot für alle vor. Hyrox-Hype: MeinBezirk stellt sich der Fitness-Challenge.

