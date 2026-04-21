Ausweichverkehr im Flachgau: Gemeinden suchen Lösung für Stauproblem auf Mattseer Landesstraße

Ausweichverkehr belastet Gemeinden entlang der Mattseer Landesstraße

In mehreren Gemeinden entlang der Mattseer Landesstraße im Flachgau kommt es zu Beschwerden von Anrainerinnen und Anrainern über zunehmenden Ausweichverkehr. Besonders betroffen ist nach Angaben aus der Region die Gemeinde Elixhausen im Frühverkehr.

Auf der Mattseer Landesstraße bildet sich bereits gegen 6:30 Uhr in der Früh zähflüssiger Verkehr. Pendlerinnen und Pendler können für eine Strecke von knapp sechs Kilometern im Extremfall bis zu eine Stunde unterwegs sein.

Viele Autofahrende nutzen im Frühverkehr eine Ausweichstrecke durch den Ortskern von Elixhausen. Dort gilt allerdings zwischen 6:00 und 8:00 Uhr ein Fahrverbot für privaten Durchzugsverkehr, dem laut Beobachtungen vor Ort kaum Beachtung geschenkt wird.

Der Bürgermeister von Elixhausen, Michael Prantner (ÖVP), berichtet, in den vergangenen vier Wochen besonders viele E-Mails von Bürgerinnen und Bürgern erhalten zu haben. Er verweist darauf, dass viele Verkehrsteilnehmende versuchen, den Stau über die Dorfstraße zu umfahren. Nach seinen Angaben wurde in der Vergangenheit versucht, mit einem dichteren öffentlichen Verkehrsangebot gegenzusteuern. Prantner wird mit den Worten zitiert, man sei derzeit etwas ratlos.

Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der von Stau betroffenen Gemeinden erhalten nach eigenen Angaben vermehrt Rückmeldungen von unmittelbar angrenzender Bevölkerung. Viele Anrainerinnen und Anrainer in Elixhausen äußern den Wunsch nach häufigeren Kontrollen des Fahrverbots zu Stoßzeiten. Die Polizei beziehungsweise zuständige Kontrollorgane kontrollieren das Fahrverbot derzeit nicht an jedem Tag.

Die Entwicklungen rund um den Ausweichverkehr und die Verkehrsbelastung wurden am 21. April 2026 öffentlich thematisiert.