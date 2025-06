Auszeichnung: Kaunertal erhält das Österreichische Umweltzeichen

Nachhaltigkeit im Tourismus gewinnt zunehmend an Bedeutung, und das Kaunertal setzt hier Maßstäbe. Diese Initiativen wurden kürzlich durch eine wichtige Auszeichnung anerkannt.

KAUNERTAL. Vor kurzem erhielt das Kaunertal das Österreichische Umweltzeichen für Tourismusregionen – eine Auszeichnung, die die langjährige und konsequente Ausrichtung der Region auf Klimaschutz, Barrierefreiheit sowie nachhaltige Tourismusentwicklung honoriert. Diese Zertifizierung reflektiert die umfassende Nachhaltigkeitsstrategie der Region, die ökologische, soziale und ökonomische Aspekte gleichwertig berücksichtigt und damit den Ansprüchen eines modernen und verantwortungsvollen Tourismus gerecht wird.

„Diese Ehrung würdigt das große Engagement des Kaunertals für einen verantwortungsvollen Tourismus“,

erklärt René Zumtobel, Tiroler Landesrat für Umwelt- und Naturschutz.

„Durch seine Lage im Naturpark Kaunergrat bietet das Kaunertal ideale Voraussetzungen für einen umweltfreundlichen Urlaub, der das Zusammenspiel von Mensch und Natur bewusst macht.“

Dietmar Walser, Geschäftsführer des Erlebnisraums Kaunertal, ist sichtlich stolz auf die Auszeichnung und betont, dass dies den Tourismusverband in seinen Bemühungen bestärkt:

„Das Umweltzeichen ist für uns Bestätigung und Motivation zugleich. Es zeigt unseren Gästen und Partnern, dass unser Weg der nachhaltigen Entwicklung sowohl glaubwürdig als auch zukunftsweisend ist.“

Seit vielen Jahren setzt sich das Kaunertal dafür ein, den Schutz seiner einzigartigen Naturlandschaft mit einem attraktiven Tourismusangebot in Einklang zu bringen. Als Teil des Naturparks Kaunergrat fördert die Region Umweltbildung, Artenvielfalt und klimafreundliche Mobilität. Zu den Initiativen zählen die Teilnahme an der Klimawandel-Anpassungsinitiative KLAR!, das Mitwirken am Clean Alpine Region (CLAR), sowie der Einsatz von Elektro-Shuttles, Wanderbussen und der Schaffung verkehrsberuhigter Zonen. Diese Maßnahmen werden ergänzt durch ein barrierefreies Tourismusangebot, das für alle zugänglich ist.

Das Engagement zeigt sich auch in Formaten wie Alpine Awareness Camps, Klimawanderungen, Bildungsprogrammen und Initiativen zur Förderung der regionalen Wertschöpfung.

Weitere interessante Themen:

„Magie der Vielfalt“ – die Faszination der Natur

Positive Winterbilanz und Sommerangebote

Naturpark Kaunergrat: Zentrum zahlreicher Initiativen

Weitere Meldungen aus dem Kaunertal