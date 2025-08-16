Auszeichnungen: Urlaubssperre beim großen Gemeindetag in Birgitz

Der 15. August ist in Birgitz der „Gemeindetag“, ein festlicher Anlass, der die Möglichkeit bietet, zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen vorzunehmen.

BIRGITZ. Während andere Orte sich auf Ferragosto freuen, wird in Birgitz die lokale Gemeinschaft gefeiert. Hier ist der Gemeindetag ein hochgeschätzter Termin, an dem die Bürger zusammenkommen, um lokale Verdienste zu würdigen. Lediglich ein Ausgezeichneter fehlte aufgrund beruflicher Verpflichtungen. An diesem Tag wurden drei offizielle Ehrungen von der Gemeinde vorgenommen. Zudem fanden Vereinsauszeichnungen statt, bei denen Mitglieder der Schützen, der Musikkapelle sowie der Feuerwehr für ihre herausragenden Leistungen geehrt wurden.

Gemeindewappen

Das Gemeindewappen, umrahmt von einem Lorbeerkranz, wird in Birgitz traditionell vergeben. In diesem Jahr wurden Reinhard Schober und Andreas Erler für ihren herausragenden Einsatz in der Schützenkompanie geehrt. Bürgermeister Markus Haid, Vizebürgermeister Wolfgang Steiner, und Kulturreferent Hans Singer überreichten die Auszeichnung und gratulierten herzlich.

Fußball im Blickpunkt

Ein weiterer Höhepunkt des Tages war die Ehrung von Lukas Schweighofer, einem vielversprechenden Fußballprofi des WSG Tirol. Obwohl er noch keine Bundesliga-Einsätze absolviert hat, stellte er sich im Testspiel gegen Real Madrid in den Vordergrund. Er war der einzige Spieler seiner Mannschaft, der das gesamte Spiel durchspielte.

Bürgermeister Haid, bisher bekannt dafür, Weltklasse-Skispringer zu ehren, zeigte sich auch an diesem Tag stolz auf die Erfolge von Lukas, dem „Birgitzer, der sich in der internationalen Fußballwelt behauptet“. Ein Besuch des jungen Sportlers im Rathaus ist geplant.

Ehrenfähnrich

Besonders hervorzuheben ist die Ehrung des langjährigen Mitglieds der Schützenkompanie, Fährich a.D. Isidor Kirchmair, der trotz Umzug nach Oberösterreich der Kompanie treu geblieben ist. Er wurde für seine unglaublichen 5.000 Kilometer Einsatz pro Jahr zum Ehrenfähnrich ernannt.

Feuerwehr-Instanz

Außerdem wurde Walter Stockner, ein angesehener Abschnittskommandant der Feuerwehr, für seine langjährigen Verdienste geehrt. Er hat zahlreiche Verantwortungen in der Feuerwehr von Birgitz und der Region übernommen und wurde mit der Ehrenmitgliedschaft der Feuerwehr Birgitz ausgezeichnet.

Musikanten im Fokus

Die Musikkapelle von Birgitz ehrte sowohl junge Talente als auch langjährige Mitglieder. Johannes Pittl, Magdalena Kirchmair, und Xaver Hausmann wurden für ihre Leistungen ausgezeichnet. Veteranen wie Anton Schweighofer und Herbert Zwölfer wurden für ihre 60-Jährige Mitgliedschaft im Blasmusikverband Tirol geehrt. Eine besondere Holzfigur, gefertigt vom Axamer Bildhauer Wolfgang Falkner, wird ebenfalls bald überreicht werden.

Weitere Berichte finden Sie auf: www.meinbezirk.at/westliches-mittelgebirge