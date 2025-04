Auto-Neuzulassungen steigen im 1. Quartal um beeindruckende 4,4 % – Was steckt dahinter?

„Der österreichische Neuwagenmarkt ist im Januar 2025 rasant ins neue Jahr gestartet, hat sich im Februar jedoch rückläufig entwickelt, was im März eine stagnierende Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr zur Folge hatte“, beschreibt Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas die aktuellen Trends bei den Pkw-Neuzulassungen. Diese Analyse bietet wertvolle Einblicke in die Kaufgewohnheiten und Marktveränderungen, die die Automobilbranche in Österreich beeinflussen.

Besonders signifikant ist der Einbruch bei den Neuzulassungen von Diesel-Pkw, die um 32,7 Prozent zurückgingen. Dies ist ein bemerkenswerter Rückgang, der die Auswirkungen der zunehmenden Besorgnis über Umweltbelastungen und strengerer Abgasnormen widerspiegelt. Bei benzinbetriebenen Fahrzeugen lag das Minus bei 4,5 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2024. Dieser Trend könnte auf ein wachsendes Interesse an umweltfreundlicheren Alternativen hinweisen.

Ein interessanter Aspekt ist, dass zwei von drei neu zugelassenen Autos im Zeitraum von Januar bis März 2025 von Unternehmen gekauft wurden. Die Verteilung der Zulassungen zeigt ein differenziertes Bild:

Benzinbetriebene Pkw: 40,2 Prozent der Neuzulassungen waren Privatkäufe.

der Neuzulassungen waren Privatkäufe. Neuer Diesel-Pkw: 21,1 Prozent wurden von Privatpersonen zugelassen.

wurden von Privatpersonen zugelassen. Neue Elektro-Pkw: 27,6 Prozent entfielen auf Privatkäufer.

entfielen auf Privatkäufer. Benzin-Hybrid-Pkw: 42,7 Prozent kamen von privaten Nutzern.

kamen von privaten Nutzern. Diesel-Hybriden: 22,8 Prozent stammten von Privatbesitzern.

Die beliebtesten Pkw-Marken in diesem Zeitraum waren VW, Skoda und BMW, während die größten Zuwächse bei Cupra, Renault und Audi verzeichnet wurden. Im Kontrast dazu erlebten Marken wie Seat, Toyota und Mercedes einen Rückgang bei den Neuzulassungen. Die Performance von Tesla war hingegen positiv: Konzernchef Elon Musk gab bekannt, dass in Österreich von Januar bis März 1.304 Fahrzeuge neu verkauft wurden, wovon allein 815 im März registriert wurden.

Den Trend der rückläufigen Neuzulassungen zeigten auch die Nutzfahrzeuge, deren Marktanteil bis zu 20 Prozent minus verzeichnete. Bei Traktoren lag der Rückgang bei 10 Prozent. Der Zweiradmarkt erlebte noch drastischere Verluste: 41 Prozent weniger Neuzulassungen bei Motorfahrrädern und 23,2 Prozent Rückgang bei Motorrädern waren zu verzeichnen. Bei Wohnmobilen betrug der Rückgang 33 Prozent.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der österreichische Neuwagenmarkt im ersten Quartal von 2025 vor großen Herausforderungen steht. Die sinkenden Zulassungen, besonders bei Diesel-Pkw, und die Verschiebung hin zu umweltfreundlicheren Alternativen verdeutlichen die sich verändernden Verbraucherpräferenzen. Die Entwicklung dieser Trends wird weiterhin entscheidend sein, um die zukünftige Ausrichtung der Automobilindustrie in Österreich zu bestimmen.