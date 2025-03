Autodieb während Routinekontrolle im Bezirk Gösting festgenommen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Gösting ein 44-jähriger Mann festgenommen, der in einem gestohlenen Fahrzeug unterwegs war. GRAZ. In Graz, im Bezirk Gösting, wurde kurz vor Mitternacht ein gestohlenes Auto durch Policistinnen und Polizisten der Polizeiinspektion Graz-Wienerstraße gestoppt. Die Beamten führte eine routinemäßige Verkehrskontrolle durch, als sie ein Fahrzeug bemerkten, das weder mit einem hinteren Kennzeichen ausgestattet war noch den erforderlichen gesetzlichen Normen entsprach. Gestohlen in Wiener Neustadt Bei der Kontrolle des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass es vor wenigen Tagen vom Gelände eines Autohauses in Wiener Neustadt gestohlen worden war. Während der Durchsuchung wurden auch mehrere zusätzliche Fahrzeugschlüssel und verschiedene Kennzeichen entdeckt. Der 44-jährige Fahrer wurde umgehend verhaftet, und das gestohlene Fahrzeug wurde sichergestellt. Das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz hat die Ermittlungen übernommen und wird die Hintergründe des Diebstahls genauer untersuchen. Siehe auch Markentragödie in Nordmazedonien: Schwerverletzte erhalten Behandlung in Wien Die Polizei weist darauf hin, dass Verkehrskontrollen unerlässlich sind, um Kriminalität auf den Straßen zu bekämpfen. Ermittlungen haben gezeigt, dass gestohlene Fahrzeuge oft für weitere kriminelle Aktivitäten genutzt werden, einschließlich Einbrüche und Diebstähle. Die Polizei empfiehlt der Bevölkerung, verdächtige Aktivitäten umgehend zu melden und Fahrzeuge mit hochwertigen Sicherheitssystemen auszustatten, um das Risiko eines Diebstahls zu minimieren. Weitere spannende Nachrichten aus Graz. Dieser Inhalt gefällt Dir? Melde Dich an, um diesen Inhalt mit «Gefällt mir» zu markieren. Siehe auch Hirner im Rückstand: Die spannenden Details zum Massenstart-Langlauf bei der WM! × 00

