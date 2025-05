Autoeinbrüche: Polizei-Hubschrauber sucht nach jungem Trio in der Donaustadt

In der Nacht auf Freitag suchte die Polizei mit einem Hubschrauber nach drei Jugendlichen, die in der Donaustadt mehrere Autos geknackt haben sollen. Die Suche verlief bislang erfolglos.

WIEN/DONAUSTADT. In der Nacht auf Freitag führte die Polizei in der Donaustadt eine umfangreiche Suchaktion durch, nachdem Berichte über drei Jugendliche eingingen, die verdächtigt wurden, in Autos eingebrochen zu sein. Laut einem Bericht von „Heute.at“ wurden die Einsatzkräfte gegen 2 Uhr morgens von besorgten Bürgerinnen und Bürgern alarmiert.

Polizeisprecherin Anna Gutt bestätigte den Einsatz gegenüber MeinBezirk. Die Zeuginnen und Zeugen hatten die Jugendlichen im Bereich der Johann-Kutschera-Gasse beobachtet, wo diese versuchten, mehrere Fahrzeuge zu öffnen. Ein besonderes Augenmerk der Polizei galt einem Fahrzeug, bei dem eine eingeschlagene Dreieckscheibe festgestellt wurde, was auf einen Einbruch hinweist.

Suche bislang erfolglos

Nach dem Eintreffen der Polizei flüchteten die Jugendlichen in ein nahegelegenes Park- und Waldstück. Die Einsatzkräfte starteten sofort eine umfangreiche Suche mit einem Hubschrauber, der mit einer Wärmebildkamera ausgestattet war. Trotz dieser intensiven Maßnahmen blieb die Suche bislang erfolglos, und die Jugendlichen konnten nicht aufgefunden werden.

Die Ermittlungen laufen weiterhin. Die Polizei appelliert an die Bevölkerung von Donaustadt, aufmerksam zu sein und verdächtige Aktivitäten zu melden. Es ist nicht das erste Mal, dass die Donaustadt mit solchen Vorfällen konfrontiert ist. In den letzten Monaten gab es zahlreiche Berichte über Fahrzeugdiebstähle und Einbrüche, was die Sicherheitslage in dieser Wiener Region verstärkt ins öffentliche Interesse rückt.

Mehr Blaulicht-Meldungen:

Alkoholisierter Mann nach Hitlergruß in Wien festgenommen

Pit-Bull attackiert Besitzerin und Söhne

Drei Verletzte bei Explosion in der Donaustadt