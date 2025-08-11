Automarkt: Benzin-Hybride gewinnen bei Neuzulassungen stark an Boden

Die Neuzulassung von PKWs hat in Österreich deutlich angezogen: Im Vergleich zum Vorjahresmonat fahren um ganze neun Prozent mehr PKWs auf Österreichs Straßen. Vor allem Benzin-Hybride erfreuen sich großer Beliebtheit, häufig als Firmenauto eingesetzt.

ÖSTERREICH. Laut Statistik Austria wurden von Jänner bis Juli 2025 insgesamt 167.918 Personenkraftwagen (Pkw) neu zum Verkehr zugelassen. Dies entspricht einem Anstieg von neun Prozent oder 13.904 Pkw im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres (2024). Dies zeigt eine zunehmende Bereitschaft der Österreicher, Fahrzeuge zu kaufen, trotz der anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheiten.

Interessanterweise sank die Zahl der konventionell betriebenen, neu zugelassenen Fahrzeuge auf 68.010 Einheiten, was einem Rückgang von 17,5 Prozent entspricht. Diese Fahrzeuge machen nun nur noch 40,5 Prozent des Gesamtmarktes aus. Binnen dieser Zahl wurden 47.277 Benzin-Pkw (–10,4 Prozent) und 20.733 Diesel-Pkw (–30,2 Prozent) neu zugelassen, was auf den gesamtgesellschaftlichen Trend hin zu umweltfreundlicheren Alternativen hinweist.

Hybrid legen Sprung nach vorn hin

Im Gegensatz dazu verzeichneten alternativ angetriebene Pkw einen signifikanten Anstieg: Diese Fahrzeuge erreichten mit einem Anteil von 59,5 Prozent (99.908 Neuzulassungen) ein Plus von 39,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Besonders hervorzuheben sind die 54.349 neu zugelassenen Benzin-Hybride, die um 44,0 Prozent zulegten und somit einen Anteil von 32,4 Prozent ausmachten. Auch Diesel-Hybride haben mit 9.103 Neuzulassungen (+4,9 Prozent; Anteil: 5,4 Prozent) zugelegt. Elektro-Pkw verzeichneten mit 36.454 Fahrzeugen und einem Anteil von 21,7 Prozent einen bemerkenswerten Anstieg von 45,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Ein weiterer interessanter Aspekt ist die Verteilung der Neuzulassungen: 63,7 Prozent aller Pkw gingen an juristische Personen, insbesondere Firmen und Gebietskörperschaften, während nur 36,3 Prozent an private Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter fielen. Bei den Elektro-Pkw entfallen 29,5 Prozent auf private Käufer, während der Anteil bei Benzin-Pkw 43,7 Prozent und bei Diesel-Pkw 20,6 Prozent beträgt. Benzin-Hybride werden zu 42,4 Prozent und Diesel-Hybride zu 25,3 Prozent von privaten Fahrzeughaltern neu zugelassen.

