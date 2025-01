AUVA-Buch aus Wien: 17 inspirierende Geschichten über Mut nach schweren Unfällen

Das Buch „Reset“ soll Menschen mit schweren körperlichen Einschränkungen Mut und Hoffnung geben. Autor und Fotograf Günter Valda ist gleichzeitig Krankenpfleger im Traumazentrum der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt.

WIEN. Einige Menschen werden mit einer schweren körperlichen Einschränkung geboren, während andere durch ein einschneidendes Ereignis aus der Bahn geworfen werden. Ein Leben mit Behinderung kann jedoch genauso viel Glück, Freude und großartige Erfolge bringen wie jedes andere Leben.

Mit seinem neuen Buch „Reset“ möchte der diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger, Autor und Fotograf Günter Valda dies verdeutlichen. In dem Buch teilen 17 Menschen ihre Lebensgeschichten. Durch seine Arbeit im Traumazentrum der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) Meidling hat Valda bereits viele Erfahrungen gemacht. „Wenn ich als Krankenpfleger im Schockraum stehe und ein schwer verletzter Patient eingeliefert wird, verliert sich dieser nach der Behandlung irgendwann aus meinem Blickfeld“, berichtet er. „Oft habe ich mich gefragt, wie es wohl weitergeht und welchen Verlauf die Schicksale nehmen.“ Diese Überlegungen waren für ihn der Antrieb, um sein Buch zu schreiben. „Ich hatte das Gefühl, mich mit der Kamera genau in diesem Moment einbringen zu können.“

Wie das Schicksal spielt

Die Lebensgeschichten soll denjenigen, die sich in ähnlichen Situationen befinden, Mut und Motivation vermitteln. Es ist „ein Buch über den schmalen Grat, auf dem wir uns alle bewegen, ohne zu wissen, welchen Weg das Schicksal für uns vorsieht“, erklärt Valda.

In „Reset“ geht es um emotionale und herausfordernde, aber auch schöne und humorvolle Momente im Leben der Mitwirkenden. Einige von ihnen haben es bis an die Spitze des Parasports geschafft, wie Schwimmer Andreas Onea oder Kanusportler Mendy Swoboda.

Die persönlichen Geschichten werden von 100 aussagekräftigen Fotografien begleitet, die die Menschen so zeigen, wie sie sind. „Ich hoffe, dass das Buch den Patientinnen und Patienten, die vielleicht gerade ihre Rehabilitation beginnen und somit am Anfang eines langen Weges stehen, zeigt, wie es weitergehen kann“, wünscht sich Valda. „Durch die Geschichten derjenigen, die bereits einen Schritt weiter sind, sollen sie sehen, dass es Perspektiven gibt.“

Was die AUVA ausmacht

„‚Reset‘ bringt eindrucksvoll zum Ausdruck, was die AUVA in ihrer Gesamtheit bedeutet“, äußert sich auch der AUVA-Generaldirektor Alexander Bernart erfreut. „Wir begleiten unsere Patientinnen und Patienten in den ersten Stunden und Tagen nach schweren Unfällen und darüber hinaus auf ihrem oft sehr mühsamen Weg zurück zu einem selbstbestimmten Leben.“ Valda ist mit seiner Kombination aus Fachwissen und Kreativität ein beeindruckendes Werk gelungen.

„Ich bin sehr stolz darauf, dass wir als AUVA dieses Projekt gemeinsam realisieren konnten.“ Das Buch ist im Verlag Kettler erschienen und unter www.verlag-kettler.de sowie im Buchhandel für 38 Euro erhältlich.

