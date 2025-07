Axt-Angriff im ICE: Polizei meldet Verdächtigen direkt aus Wien

Ein 20-Jähriger hat in einem Intercity-Express (ICE) auf dem Weg nach Wien mehrere Passagiere mit einer Axt und einem Hammer attackiert. Die von der bayerischen Polizei gegenüber MeinBezirk bestätigten Informationen werfen ein bedrohliches Licht auf die Sicherheit im Bahnverkehr und haben in der Region für hohe Aufmerksamkeit gesorgt.

NIEDERBAYERN/WIEN. In Bayern sind die Ermittlungen nach dem Vorfall in vollem Gange. Der ICE91 startete am Donnerstag mit 430 Reisenden aus Hamburg-Altona, durchquerte die üblichen Haltestellen in Hannover und Nürnberg und kam abrupt nahe der bayerischen Gemeinde Straßkirchen zum Stillstand. Die Schockmeldung von Übergriffen an Bord hat die Behörden alarmiert.

Ersten Berichten zufolge, teilte die Polizei mit, griff der 20-jährige Mann wahllos Passagiere an und verletzte vier Personen im Alter von 15, 24, 38 und 51 Jahren. Während die Schwere ihrer Verletzungen nicht konkretisiert wurde, befinden sich drei der Verunglückten derzeit in ärztlicher Behandlung. Die Verwirrung und der Schock in der Reiserschaft waren groß, als die Ereignisse sich entfalteten.

Der mutmaßliche Angreifer selbst erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und wurde von anderen Fahrgästen überwältigt, bevor die Polizei eintraf. Er wurde dann an Bord des ICE festgenommen und befindet sich nun ebenfalls in Behandlung. MeinBezirk berichtet mehr zu den Hintergründen weiter unten.

Details zum Verdächtigen

Bei einer Pressekonferenz gab der bayerische Innenminister erste Informationen über den Verdächtigen bekannt. Dieser sei zwar kein österreichischer Staatsbürger, stamme jedoch aus dem Großraum Wien. Weitere Informationen von der örtlichen Polizei belegen, dass der Mann zuletzt im Stadtgebiet von Wien gemeldet war. Dies könnte die Ermittlungen hinsichtlich seines Hintergrunds und der Gründe seines Aufenthalts in Deutschland beeinflussen.

Ermittler stehen nun vor der Herausforderung, das Motiv des Angreifers zu klären, während eine intensive Analyse der möglichen psychologischen oder sozialpolitischen Hintergründe erfolgt. Es wurde jedoch bestätigt, dass drei der verletzten Personen nicht aus Deutschland oder Österreich stammen; die Nationalität des vierten Opfers wird aktuell noch geprüft, wobei die Wahrscheinlichkeit besteht, dass es sich um einen deutschen Staatsbürger handelt.

