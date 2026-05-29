B26 ArtWeekend: Auf der Spur der Kunst entlang der Schneebergregion

B26 ArtWeekend verbindet zeitgenössische Kunst in der Schneebergregion

Entlang der Bundesstraße 26 wird am B26 ArtWeekend zeitgenössische Kunst in der Schneebergregion erlebbar. Die Veranstaltung findet bereits zum zweiten Mal statt und verbindet das Kunsthaus Urhof20, den Kunstraum Konrad und das STUDIO X2732 miteinander.

Besucherinnen und Besucher erhalten Einblicke in drei verschiedene Häuser, Epochen und Künstlerfamilien. Die drei Häuser verwandeln die Region in eine Plattform für zeitgenössische Kunst, in der Performance, Musik und bildende Kunst im Mittelpunkt stehen.

Performances und Installationen im Kunsthaus Urhof20

Eröffnet wird das Wochenende von Sunny Pfalzer. Am Freitag zeigt Pfalzer im Kunsthaus Urhof20 die Performance „Rub your face onto your shoulder“ in einem neuen Setting und arbeitet dabei mit dem Musiker Marshall Vincent zusammen.

Die Performance wird mit der interaktiven, raumgreifenden Klang-Installation „Stiched Sounds“ von Christine Haupt und Daphne von Schrader verknüpft. Teile des Programms finden in einem ehemaligen Arbeiterkino aus dem Jahr 1924 statt.

Ausstellung im Kunstraum Konrad

Am Samstag eröffnet im Kunstraum Konrad die ortsspezifische Ausstellung „Die Tage-Steine, selbst sie sind von Wasser“. Sie wurde von Ariane Mueller und Martin Ebner, die als international renommiert beschrieben werden, entwickelt.

Für die Ausstellung wurde das Motiv des wandernden Wassers entlang des Liederzyklus „Die schöne Müllerin“ gewählt. Mueller und Ebner laden die Gäste zum Austausch ein. Am Samstag treten zudem tanz&tagtool (Bea von Schrader und Die.Puntigam) auf und arbeiten zwischen klangleitenden Stoffbahnen mit live gezeichneten Projektionen, Licht und Tanz.

Offenes Atelier im STUDIO X2732

Ebenfalls am Samstag öffnet das STUDIO X2732, das Atelier des international tätigen Architektur-Duos Veech x Veech, mit dem Format „SESSIONS 26“ als durchlässigen Produktionsraum. Teile des Programms finden in einem Atelier in einem Beton-Glasbau aus dem Jahr 2024 statt.

Im Rahmen von „SESSIONS 26“ zeigen Elena Koneff, Vadim Kosmatschof sowie Stuart, Philip, Nick und Nina Veech Arbeiten aus Kunst und Architektur. Die beteiligten Künstlerinnen und Künstler werden als Familie in drei Generationen beschrieben. Gezeigt werden Malereien, Skulpturen, Faserreliefs und digital-analoge Medienkunst, die sich im Zustand des Werdens befinden. Das Publikum hat erstmals Gelegenheit, noch nicht fertiggestellte Arbeiten zu erleben und mit den Künstlerinnen und Künstlern ins Gespräch zu kommen.

Shuttlebusse und Anreise

Am Samstag steht für Besucherinnen und Besucher ein gratis Shuttlebus vom Wiener Westbahnhof zur Verfügung. Die Abfahrt ist um 16:00 Uhr, die Rückfahrt erfolgt um 22:00 Uhr beim Kunstraum Konrad. Für den Shuttlebus ist eine Anmeldung auf der Webseite erforderlich.

Zusätzlich verkehrt ein lokaler Shuttlebus: am Samstag zwischen 15:00 und 19:00 Uhr sowie am Sonntag von 13:00 bis 16:00 Uhr zwischen Puchberg, Grünbach und Höflein. Die Anreise ist auch mit Auto und Zug möglich.