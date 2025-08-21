Babler: Preissenkungen – Wird der Gesetzgeber aktiv?

Der Vorsitzende der SPÖ, Andreas Babler, legt besonderen Fokus auf den Energie-Bereich, der nicht nur für die Energieversorgung der Bevölkerung von Bedeutung ist, sondern auch entscheidend für die wirtschaftliche Attraktivität des Standorts Österreich. Darüber hinaus thematisiert er die Lebensmittelpreise: „Für viele Menschen ist das existenzbedrohend.“ Besonders irritierend findet er, dass viele Produkte großer Konzerne in Deutschland wesentlich günstiger sind als in Österreich, was darauf zurückzuführen sei, dass hierzulande ein sogenannter „Österreich“-Zuschlag erhoben wird. In diesem Zusammenhang fordert er die Europäische Union heraus, sich proaktiv mit diesen Preisunterschieden auseinanderzusetzen. Sollte die EU keine entsprechenden Maßnahmen ergreifen, wird Babler nicht zögern, einen Brief an die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, zu senden.

Ein weiterer wesentlicher Bereich, den Babler anspricht, ist das Wohnen. Hier zeigt er sich stolz auf die von ihm eingeführte Mietpreis-Bremse: „Das war ein Meilenstein, dass man gesetzlich in die Miete eingreift.“ Außerdem gewährte er, dass im kommenden Herbst auch die unreglementierten Wohnungen reguliert werden sollen. Obwohl noch kein endgültiges Modell ausgearbeitet ist, da die rechtlichen Herausforderungen komplex sind, bleibt das Ziel, die Mietsteigerungen auf die Hälfte des Inflationszuwachses zu begrenzen.

In der Bauwirtschaft sind zuletzt Klagen laut geworden, dass es beim Neubau zu wenig Fortschritt gibt. Babler zeigt Verständnis für diese Bedenken und setzt auf zwei Hauptpunkte des Regierungsprogramms:

Die Umsetzung der Zweckbindung der Wohnbauförderung, die für ihn ein zentrales Finanzierungsinstrument darstellt.

darstellt. Das Revival einer Wohnbauinvestitionsbank.

Beide Maßnahmen sollen „so schnell wie möglich“ umgesetzt werden, wobei das Vorziehen von Flächenwidmungen für den sozialen Wohnbau zusätzlich hilfreich sein könnte.

Die erhöhten US-Zölle könnten den finanziellen Druck auf die Bundesregierung zusätzlich erhöhen. Babler äußerte sich vage dazu, ob die bereits für 2026 festgelegten überdurchschnittlichen Gehaltsabschlüsse vorgezogen werden können. „Die Verhandlungen dazu lasse ich dort, wo sie gut aufgehoben sind, nämlich auf der Sozialpartner-Ebene,“ sagte er. Auch die Möglichkeit einer Pensionsanpassung unterhalb der Inflationsrate ließ er offen.

Auf die Diskussion um die Anhebung des gesetzlichen Pensionsalters reagierte Babler klar: „Es macht auch volkswirtschaftlich mehr Sinn, wenn Leute länger in ihrem Job arbeiten können.“ Angesprochen wird deshalb, wie man durch Anreize oder auch Nachdrücklichkeitsmaßnahmen Unternehmen dazu bewegen kann, ältere Arbeitnehmer einzustellen. In Bezug auf die Korridorpension habe man ohnehin an „einer kleinen Schraube“ gedreht.

Der SPÖ-Chef zeigt sich zufrieden mit dem Zustand seiner eigenen Partei: „Ich glaube, wir haben, betrachtet man die letzten Jahre, eine sehr stabile und einigende Phase in der SPÖ erreicht.“ Dass bedeutende Landesorganisationen wie Wien, Burgenland und Steiermark keine Landesparteichefs ins Präsidium entsenden, beunruhigt ihn nicht: „Das ist die Entscheidung der Länder, wen sie schicken.“ Alle Länder sind schließlich in den Bundesgremien vertreten.

Ein jüngster Vorstoß des wahrscheinlich neuen Vorsitzenden der Kärntner SPÖ, Daniel Fellner, zur Zusammenarbeit mit der FPÖ habe Babler nur knapp kommentiert. Diese Thesen sollten nicht überbewertet werden, schließlich habe die FPÖ Kärnten wirtschaftlich ruiniert, was eine Zusammenarbeit ohnehin ausschloss. Auf Bundesebene bleibt eine Kooperation mit der FPÖ kategorisch ausgeschlossen.

Trotz der bisherigen Erfolge des SPÖ-Regierungsteams, die in Umfragen nicht die gewünschten Ergebnisse zeigen, sieht Babler dies als Teil einer Vertrauenskrise in der Politik. Diese wurde durch die letzten Regierungskonstellationen, welche die SPÖ ausschlossen, verursacht und hat „berechtigte Frustration“ ausgelöst. Um das Vertrauen zurückzugewinnen, sei es jedoch ein langer Prozess. Er ist jedoch überzeugt: „Mit einer guten Bilanz werden wir auch ein gutes Ergebnis erzielen.“

Zusammenfassung: Andreas Babler fokussiert sich auf wesentliche Themen wie Energie, Lebensmittelpreise und das Wohnen, um die Lebensqualität der Bevölkerung zu verbessern. Trotz der Herausforderungen in der politischen Landschaft ist er optimistisch, dass eine positive Entwicklung für die SPÖ möglich ist, solange große Aufgaben in die richtige Richtung angegangen werden.