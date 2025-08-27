Bacherplatz: Beliebte Vinothek „La Cave“ in Margareten eröffnet erneut

Dieses Thema Freunden empfehlen
Dieses Thema Freunden empfehlen


Nach einem halben Jahr kehrt die Vinothek „La Cave“ zurück. Der neue Besitzer Philipp Thomas wird das Fachgeschäft für französische Weine am Bacherplatz mit frischem Elan führen.

WIEN/MARGARETEN. Rot oder Weiß? Trocken oder süß? Italienisch, Französisch oder sogar Österreichisch? Für viele ist Wein weit mehr als nur ein Getränk: der gegärte Traubensaft wird zum Objekt leidenschaftlicher Gespräche und Bekenntnisse.

Im Bezirk Margareten gab es lange Gesichter, als die beliebte Vinothek am Bacherplatz 12 ihre Türen schloss. Viele Weinliebhaber sowie Stammkunden trauerten der einzigartigen Auswahl und der gemütlichen Atmosphäre hinterher. Die gute Nachricht: „La Cave“ kehrt nun zurück und verspricht, die Weinliebhaber in der Nachbarschaft zu erfreuen.

Von der Leidenschaft zum Beruf

Philipp Thomas, ein leidenschaftlicher Weinliebhaber, übernimmt die Vinothek und bringt seine eigene Begeisterung für Wein mit. Er war früher häufig Gast in „La Cave“ und sah die Schließung als Verlust für die Community. „Es wäre schade gewesen, wenn die Vinothek für immer geschlossen hätte. Viele Kunden hätten die Vielfalt besonderer Weine vermisst, die sonst nur schwer in Österreich zu finden sind,“ erklärt er.

Am 1. und 2. September findet eine Eröffnungsveranstaltung statt. | Foto: Nathanael Peterlini/MeinBezirk

Die Vinothek am Bacherplatz wurde 1993 als kleines Familienunternehmen gegründet und ist seitdem zu einem beliebten Anlaufpunkt für Weinfreunde geworden. Leider musste das Geschäft im vergangenen Herbst schließen, was vielen in der Gemeinschaft nahe ging. Thomas, der seine Ausbildung an einer renommierten Weinakademie genoss, beschloss, sein Hobby zum Beruf zu machen: „Es macht mir Freude, die Vinothek weiterzuführen und gemeinsam mit den Kunden die Zukunft dieses besonderen Ortes zu gestalten,“ teilt er mit.

Eröffnungsveranstaltung Anfang September

Der große Tag findet am Montag und Dienstag, den 1. und 2. September, statt. Jeweils von 16 bis 20 Uhr wird eine Eröffnungsveranstaltung angeboten, die allen Interessierten offensteht. „Kommen Sie vorbei – wie in alten Zeiten – und verkosten Sie einige unserer beliebtesten Weine,“ lädt Thomas ein.

Das könnte dich auch interessieren:

Bei den Margaretner Handballern stehen die Menschen im Fokus.

Behörden nach Rohrbruch in Gassergasse vor Ort.

Noch kann man sich für den Innenhof-Flohmarkt anmelden.


Info: Aus öffentlich zugänglichen Quellen – ohne Angaben auf Gewähr!

Related posts:

  1. Kult am Reumannplatz: Traditionssalon „Tichy“ eröffnet erneut an diesem Tag
  2. Kostenloser Eintritt: Eggenberger Noppelbad eröffnet Mitte Juni erneut
  3. Wo überquerst du in Margareten nur ungern die Straße?
  4. Wiener Spaziergänge: Margareten, der Bezirk der Möglichkeiten
Bild von Thomas Moser
Thomas Moser
Thomas Moser informiert umfassend über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen in regionalen Branchen.
Inhaltsverzeichnis

Weitere Beiträge

Redaktion

Die Redaktion von Bezirksjournal.at ist ein engagiertes Team aus Journalisten, Redakteuren und kreativen Köpfen, das sich mit Leidenschaft der Berichterstattung über lokale und regionale Themen widmet. Ihr Hauptziel ist es, die Menschen in den Bezirken mit relevanten, informativen und inspirierenden Inhalten zu versorgen, die ihre Lebenswelt direkt betreffen.

Wichtige Links

Informationen

Impressum

AGB

Post Sitemap – Alle Beiträge

Fitnesstudios in Wien

© All Rights Reserved.

Beitrag teilen