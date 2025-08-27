Bacherplatz: Beliebte Vinothek „La Cave“ in Margareten eröffnet erneut

Nach einem halben Jahr kehrt die Vinothek „La Cave“ zurück. Der neue Besitzer Philipp Thomas wird das Fachgeschäft für französische Weine am Bacherplatz mit frischem Elan führen.



WIEN/MARGARETEN. Rot oder Weiß? Trocken oder süß? Italienisch, Französisch oder sogar Österreichisch? Für viele ist Wein weit mehr als nur ein Getränk: der gegärte Traubensaft wird zum Objekt leidenschaftlicher Gespräche und Bekenntnisse.

Im Bezirk Margareten gab es lange Gesichter, als die beliebte Vinothek am Bacherplatz 12 ihre Türen schloss. Viele Weinliebhaber sowie Stammkunden trauerten der einzigartigen Auswahl und der gemütlichen Atmosphäre hinterher. Die gute Nachricht: „La Cave“ kehrt nun zurück und verspricht, die Weinliebhaber in der Nachbarschaft zu erfreuen.

Von der Leidenschaft zum Beruf



Philipp Thomas, ein leidenschaftlicher Weinliebhaber, übernimmt die Vinothek und bringt seine eigene Begeisterung für Wein mit. Er war früher häufig Gast in „La Cave“ und sah die Schließung als Verlust für die Community. „Es wäre schade gewesen, wenn die Vinothek für immer geschlossen hätte. Viele Kunden hätten die Vielfalt besonderer Weine vermisst, die sonst nur schwer in Österreich zu finden sind,“ erklärt er.

Die Vinothek am Bacherplatz wurde 1993 als kleines Familienunternehmen gegründet und ist seitdem zu einem beliebten Anlaufpunkt für Weinfreunde geworden. Leider musste das Geschäft im vergangenen Herbst schließen, was vielen in der Gemeinschaft nahe ging. Thomas, der seine Ausbildung an einer renommierten Weinakademie genoss, beschloss, sein Hobby zum Beruf zu machen: „Es macht mir Freude, die Vinothek weiterzuführen und gemeinsam mit den Kunden die Zukunft dieses besonderen Ortes zu gestalten,“ teilt er mit.

Eröffnungsveranstaltung Anfang September

Der große Tag findet am Montag und Dienstag, den 1. und 2. September, statt. Jeweils von 16 bis 20 Uhr wird eine Eröffnungsveranstaltung angeboten, die allen Interessierten offensteht. „Kommen Sie vorbei – wie in alten Zeiten – und verkosten Sie einige unserer beliebtesten Weine,“ lädt Thomas ein.

