Back in the Team: How Idealtours Supports Parents on Parental Leave

Idealtours ist ein Tiroler Familienunternehmen in zweiter Generation, geführt von Susanne und Christof Neuhauser. Mit maßgeschneiderten Reiseangeboten richtet sich Idealtours vor allem an die Bewohner Tirols. Als modernes Unternehmen mit einem hohen Frauenanteil setzt es sich aktiv für Gleichstellung ein und nimmt an der geförderten Unternehmensberatung „100 Prozent Gleichstellung zahlt sich aus“ teil. Ziel dieser Initiative ist es, bestehende Strukturen zu reflektieren und nachhaltig weiterzuentwickeln.

TIROL. Obwohl etwa 90 Prozent der Belegschaft Frauen sind, sieht Geschäftsführerin Susanne Neuhauser noch erhebliches Entwicklungspotenzial: „Wir verstehen uns als faire Arbeitgeberin, aber es gibt immer Raum für Reflexion und Weiterentwicklung. Gleichstellung im Betrieb und in der Gesellschaft aktiv voranzutreiben, sehen wir als unsere Verantwortung.“ Ein wertschätzendes Betriebsklima sowie die gezielte Förderung der Mitarbeiterinnen zählen zu den zentralen Werten des Unternehmens. Die interne Kommunikation wird bewusst in weiblicher Form gehalten – ein starkes Signal für Sichtbarkeit und Wertschätzung. „Unsere dynamischen Mitarbeiterinnen bilden das Fundament, auf dem wir innovative Reisedienstleistungen anbieten“, betont Neuhauser.

Sensibilisierung und neue Strukturen

Im Rahmen der Unternehmensberatung wurde großer Wert auf Bewusstseinsbildung sowie strukturelle Veränderungen gelegt. Themen wie Leadership-Training und Karenzmanagement stehen dabei im Fokus. Um eine gleichstellungsorientierte Unternehmenskultur zu fördern, wurden Fachvorträge in die regelmäßigen Teamleitungs-Meetings integriert. Zudem wurde die interne Organisationsstruktur, insbesondere im Produktionsbereich, optimiert. Zusammen mit Beraterin Fabienne Margreiter entstand eine klare Struktur, die unter anderem die Schaffung einer neuen Führungsposition für eine Mitarbeiterin und eine Rolle zur „Prozessoptimierung“ umfasst, die über Teamgrenzen hinweg wirken soll.

Aktives Karenzmanagement

Ein umfassendes Maßnahmenpaket im Bereich Karenzmanagement gewährleistet, dass Beschäftigte während ihrer Elternzeit eng in das Unternehmen eingebunden bleiben. Eine interne Informationsplattform bietet strukturierte Unterstützung – von regelmäßigen Gesprächszeitpunkten über Coaching-Angebote bis hin zu Weiterbildungsmöglichkeiten. Feste Kontaktstellen, sogenannte Karenz-Buddys, und jährliche Elternevents fördern den Dialog und erleichtern den Wiedereinstieg ins Berufsleben.

„Unser Ziel ist ein wertschätzender Umgang mit Elternschaft, ein leichter Wiedereinstieg sowie ein nachhaltiger Beitrag zur Chancengleichheit und finanziellen Absicherung von Frauen“, erklärt Susanne Neuhauser. Auch Beraterin Fabienne Margreiter hebt hervor: „Die Begleitung von Mitarbeitenden während ihrer Elternzeit stärkt die Zugehörigkeit und Motivation. Ein echtes Win-Win für alle Beteiligten.“

Perspektiven und nächste Schritte

Die Resultate der Beratung zeigen bereits Wirkung: ein neues Organigramm, klarere Zuständigkeiten, eine neue Stabsstelle für Rechnungsprüfung und Qualitätsmanagement sowie die erste Karriereentwicklung einer Mitarbeiterin in eine Führungsposition. Besonders erfreulich war das erste „iDEALER“-Elternevent, bei dem 90 Prozent aller Mütter in Karenz und Teilzeit teilnahmen. Für die Zukunft hat sich das Unternehmen das Ziel gesetzt, männliche Mitarbeitende und Führungskräfte stärker für Gleichstellung zu sensibilisieren und aktiv einzubeziehen. „Gleichstellung ist keine Frauensache. Es gibt noch viel zu tun – auch bei uns selbst. Dieses Projekt hilft uns, traditionelle Strukturen zu erkennen und echte Veränderungen zu bewirken“, fasst Susanne Neuhauser zusammen.



