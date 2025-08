Bacon & Bold: Margaretner Agency Takes Over Wien Tourismus Social Media

Die Wiener Agentur „Bacon & Bold“ hat den Zuschlag für die Social-Media-Arbeit des Wien Tourismus erhalten. Diese Agentur war bereits von 2017 bis 2022 für den städtischen Tourismusverband tätig.

WIEN/MARGARETEN. Im Rahmen eines umfangreichen EU-Ausschreibungsverfahrens wurde die Entscheidung getroffen, wer für die Social-Media-Strategien des Wien Tourismus verantwortlich sein wird. Am Ende konnte sich die in Margareten ansässige Agentur „Bacon & Bold“ durchsetzen, die sich durch ihre innovative Herangehensweise an digitales Marketing einen Namen gemacht hat.

„Bacon & Bold“ blickt auf eine erfolgreiche Vergangenheit mit dem Wien Tourismus zurück. Von 2017 bis 2022 betreuten sie den städtischen Tourismusverband und kreierten mehrere preisgekrönte Kampagnen, die die Attraktivität von Wien als Reiseziel eindrucksvoll unter Beweis stellten. „Es ist eine große Ehre und eine Bestätigung unserer bisherigen Arbeit, dass wir nun erneut die Gelegenheit haben, das Team des Wien Tourismus unterstützen zu dürfen“, äußerte Thomas Ilk, der Gründer der Agentur.

Von Südamerika bis Südkorea

Gegründet im Jahr 2017 in Wien und Linz, hat sich „Bacon & Bold“ zu einer der führenden Social-First-Agenturen in Österreich entwickelt. Diese Agenturen konzentrieren sich darauf, Marketingstrategien durch soziale Medien zu entwickeln und durchzuführen. Mit einem Team von etwa 20 Mitarbeitenden erstellt „Bacon & Bold“ digitale Kampagnen sowie datengestützte Content-Formate für Klienten aus verschiedenen Branchen. „Wir sind stolz darauf, Kampagnen für Kunden von Südamerika bis Südkorea umsetzen zu dürfen“, fügte Constanze Leutner, die Leiterin des Kundenservices, hinzu.

Wien Tourismus fungiert als offizielle Organisation für das Destinationsmarketing in Wien, die sowohl den Gästen als auch den Tourismusunternehmen umfassende Dienstleistungen, Tipps und Informationen bietet. „Mit Bacon & Bold haben wir einen Partner gefunden, der sich durch einen klaren Fokus auf Social Media auszeichnet. Die Agentur beherrscht die Komplexität der verschiedenen Plattformen sowie deren Nutzungsmuster in unseren Kernmärkten hervorragend“, erklärte Markus Pilsl, Teamleiter beim Wien Tourismus.

Das könnte dich auch interessieren:

Dieses Lebewesen wird von ganz Margareten gehasst.

Die Lehrlingsmesse in Margareten war ein voller Erfolg.

Margareten möchte die Problematik mit Touristenbussen angehen.