Bär Bruno in Vorarlberg: Eine Rückblick auf Österreichs erstes Großraubtier nach 100 Jahren

Als Bär Bruno nach Vorarlberg kam

Vor 20 Jahren sorgte der Bär JJ1, auch Bruno genannt, in Vorarlberg für Aufmerksamkeit. Der Wildbiologe Hubert Schatz blickt auf die damaligen Ereignisse und den heutigen Umgang mit Großraubtieren zurück.

JJ1 war der erste Bär seit 100 Jahren, der in Vorarlberg gesichtet wurde. Später wurde er in der Öffentlichkeit vor allem unter dem Namen Bruno bekannt.

Ereignisse im Mai 2006

Am 10. Mai 2006 riss JJ1 mehrere Schafe in einem Stall in Galgenul. Kurz nach diesem Vorfall wurden in Gargellen weitere blutige Spuren im Zusammenhang mit dem Bären festgestellt.

Hubert Schatz äußerte sich zu den damaligen Vorkommnissen. Er war anfangs skeptisch, ob es sich tatsächlich um einen Bären handelt. Im Rückblick sagte er, es wäre wahrscheinlich sehr schlecht ausgegangen, wenn ein Bauer den Bären im Stall angetroffen hätte.

Wie gefährlich JJ1 für Menschen hätte sein können, lässt sich nicht abschätzen. Am 15. Mai 2006 wurde der Bär in Tirol gesichtet und zog anschließend weiter nach Bayern. Ende Juni 2006 wurde JJ1 erlegt.

Bruno als Exponat in München

Heute ist JJ1 als ausgestopftes Exponat in einem Museum in München zu sehen. Damit ist der Bär auch nach seinem Tod präsent geblieben.

Weitere Großraubtiere in Vorarlberg

Vor zwei Jahren wurde in Vorarlberg ein Jungbär von einer Wildkamera aufgenommen. Dieser Bär blieb unauffällig.

Derzeit sorgen eher Wölfe in Vorarlberg für Aufsehen. Für den Umgang mit ihnen gibt es einen Maßnahmenplan.