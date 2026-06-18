Bären in Vorarlberg gesichtet – Imker schützen Bienenstöcke mit Elektrozäunen

Bärensichtungen in Vorarlberg: Imker sichern Bienenstöcke mit Elektrozäunen

Im Juni 2026 haben Wildkameras in Vorarlberg gleich zweimal einen Bären erfasst. Zuerst wurde ein Tier im Brandnertal abgelichtet, fünf Tage später zeigte eine weitere Kamera im Silbertal im Montafon einen Bären.

Als Reaktion auf die Sichtungen sichern Imkerinnen und Imker in der Region ihre Bienenstöcke mit Elektrozäunen. Die Zäune führen 8.000 Volt.

Bären fressen nicht nur Honig

Bernhard Wagner, Bezirksobmann der Imker im Montafon, weist darauf hin, dass Bären bei Bienenstöcken nicht nur am Honig interessiert sind. Sie fressen demnach auch Bienenlarven, die sehr eiweißreich sind. Die aktuelle Blütezeit der Alpenrose ist für den Berghonig aus der Region bedeutsam, da sie den Geschmack des Honigs wesentlich beeinflusst.

Viele Imker setzen zusätzlich auf elektronische Stockwaagen, die alle zehn Minuten eine Messung speichern. Bei einer ungewöhnlichen Gewichtsveränderung erhalten die Imker über eine App einen Schwarmalarm.

Erinnerung an Bär Bruno aus dem Jahr 2006

Der Landwirt Edwin Tschofen aus dem Montafon erinnert sich an den Bären namens Bruno, der dort 2006 mehrere Schafe gerissen hatte. In Tschofens Stall gelangte Bruno damals nicht hinein – der Stall war mit einem Elektrozaun gesichert. Den Abdruck der Hintertatze von Bruno bewahrt Tschofen bis heute an seiner Stallwand auf.