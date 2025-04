Bakerhouse Gallery: Rotaract Graz veranstaltet 80er-Jahre-Feier für einen guten Zweck

Am 16. Mai veranstaltet der Verein Rotaract Graz eine 80er-Jahre-Charity-Feier in der Bakerhouse Gallery, um wichtige Projekte zu unterstützen. Der Erlös kommt einem querschnittsgelähmten Familienvater, dem SOS Kinderdorf und einem sehbeeinträchtigten Mädchen zugute. GRAZ. Der gemeinnützige Verein Rotaract Graz, der sich seit 45 Jahren für wohltätige Zwecke engagiert, lädt zur Feier seines Jubiläums zu einer besonderen Charityveranstaltung in der Bakerhouse Gallery ein. Unter dem Motto „Neon Night – Wir feiern wie in den 80ern“ beginnt die Benefizveranstaltung am 16. Mai ab 17:30 Uhr. Hilfe für Bedürftige Der Reinerlös des Abends fließt in mehrere Projekte, die dringend Unterstützung benötigen. Ein besonderer Fall ist ein Familienvater, der aufgrund eines Snowboardunfalls querschnittsgelähmt ist und finanzielle Unterstützung für den behindertengerechten Umbau seines Autos braucht. Zudem werden Spenden gesammelt für ein neues Wohnheim für Mädchen aus schwierigen Verhältnissen, das vom SOS Kinderdorf initiiert wird. Auch die achtjährige Marie, die stark sehbeeinträchtigt ist, soll von den Einnahmen profitieren. Ihr Wunsch ist ein Assistenzhund, der ihr mehr Selbstständigkeit und Sicherheit bieten kann. Siehe auch Alternative Margaretner Kunst: Stefanie Knechtls große Pinselstriche und Emotionen Die Gäste können sich auf ein DJ-Set mit den größten Hits der 80er-Jahre, spannende Showacts, köstliche Drinks und Fingerfood freuen. Der Dresscode passt perfekt zum Thema und erfordert bunte, schrille und mutige Outfits im 80er-Stil. Tickets sind zu einem Preis von 45 Euro erhältlich, während Studierende einen ermäßigten Preis von 30 Euro zahlen können. Das könnte dich auch interessieren: Die Gösser Bräu verkauft Bier zum Preis von vor 20 Jahren, Thomas Raab und Bernhard Aichner lesen in der Stadtbibliothek, und eine neue Ballade berührt das Herz vieler. Siehe auch Kreuzbandriss: Saisonende für Markus Rusek, Neuzugang von First Vienna Dieser Inhalt gefällt Dir? Melde Dich an, um diesen Inhalt mit «Gefällt mir» zu markieren. × 00

This rewritten content maintains the original facts while enhancing the context with additional information related to the charity event and its purpose. The use of HTML tags was preserved as requested.





Source link