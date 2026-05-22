Bakterielle Belastung in Artstetten-Pöbring: Trinkwasser erst nach Desinfektion sicher

Coliforme Bakterien im Trinkwasser: Einschränkungen in Artstetten-Pöbring

In der Marktgemeinde Artstetten-Pöbring im Bezirk Melk sind im Trinkwassernetz coliforme Bakterien nachgewiesen worden. Betroffen ist unter anderem das Ortsnetz Artstetten.

Die Gemeinde weist darauf hin, dass das Wasser in weiten Teilen des Gemeindegebiets nur nach sicherer Desinfektion als Trinkwasser verwendet werden darf. Ausgenommen davon sind Fritzelsdorf, Schwarzau und Oberndorf.

Untersuchungen und aktuelle Wasserqualität

Am Dienstag, dem 10. Mai 2026, wurden an vier verschiedenen Entnahmestellen Wasserproben zur bakteriologischen Untersuchung entnommen. Die Auswertung ergab, dass das Wasser im Hochbehälter Nussendorf sowie im Ortsnetz Aichau in Ordnung ist.

Im Ortsnetz Artstetten wurden hingegen coliforme Bakterien im Wasser festgestellt. Auf der Gemeindeseite wird daher festgehalten, dass das Wasser in allen Orten der Gemeinde mit Ausnahme von Fritzelsdorf, Schwarzau und Oberndorf nur nach sicherer Desinfektion als Trinkwasser verwendet werden darf.

Als Beispiel für eine sichere Desinfektion nennt die Gemeinde mindestens dreiminütiges Kochen des Wassers bei Siedetemperatur. Diese Maßnahme soll so lange eingehalten werden, bis ein weiterer Befund die Trinkwasserqualität wieder bestätigt.

Weitere Untersuchungen geplant

Eine weitere Untersuchung des Wassers ist aufgrund des Pfingstwochenendes frühestens am Dienstag möglich. Mit dem Ergebnis dieser Untersuchung wird ab 29. Mai gerechnet.

Frühere Probleme mit der Wasserversorgung

Bereits Anfang Mai war es in der Marktgemeinde Artstetten-Pöbring zu Problemen bei der Wasserversorgung gekommen. Die Gemeinde hatte damals mehrere Stunden lang kein Wasser.

In diesem Zusammenhang waren die Bewohnerinnen und Bewohner zuvor aufgerufen worden, Wasser zu sparen. Pools durften nicht befüllt werden, und auf Gartenbewässerung sollte verzichtet werden. Hintergrund war ein stark angestiegener Wasserverbrauch in der Gemeinde.