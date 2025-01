Ballkalender 2025: Diese Veranstaltungen in Wien solltest du dir nicht entgehen lassen

Von einer festlichen Ballnacht zur nächsten: Auch im Jahr 2025 gibt es in Wien viele Gelegenheiten, um das Tanzbein zu schwingen. Hier ist ein Überblick.

WIEN. Mit viel Freude und in festlicher Kleidung strömen tausende Wienerinnen und Wiener jedes Jahr zu einem der vielen Bälle in der Bundeshauptstadt. Ob traditionell beim Bundesländerball, glamourös beim Opernball oder farbenfroh beim Regenbogenball – der Ballkalender 2025 in Wien ist beeindruckend.

Jänner

10.01. Steierball, Hofburg

10.01. BOKU Ball, Rathaus

11.01. NÖ Bauernbundball, Austria Center Vienna

11.01. Tirolerball, Rathaus

16.01. Zuckerbäcker Ball, Hofburg

17.01. Blumenball der Wiener Stadtgärten, Rathaus

17.01. Ball der Offiziere, Hofburg

18.01. Bank Austria Ball, Rathaus

23.01. Ball der Wiener Philharmoniker, Musikvereinsgebäude

24.01. Ball der Wiener Wirtschaft, Hofburg

25.01. Wiener Ball der Wissenschaften, Rathaus

25.01. Techniker-Circle (Ball der Industrie und Technik), Musikverein

25.01. Regenbogenball, Austria Trend Parkhotel Schönbrunn

25.01. Wiener Ärzteball, Hofburg

27.01. Jägerball, Hofburg

31.01. Wiener Polizeiball, Rathaus

Februar

21.02. Kaffeesiederball, Hofburg

23.02. Wiener Seniorenball, Rathaus

27.02. Opernball, Staatsoper

27.02. Kleiner Neubauer Opernball, Rathaus

März

01.03. Juristenball, Hofburg

03.03. Rudolfina Redoute, Hofburg

04.03. Elmayer-Kränzchen, Hofburg

15.03. IAEA Ball, Hofburg

April

05.04. Flüchtlingsball, Rathaus

12.04. Charity Ball an der Diplomatischen Akademie

25.04. Ball des Sports, Rathaus

26.04. Ball der Vienna Business School, Rathaus

September

06.09. Diversity Ball, Rathaus

Der Ballkalender wird ständig aktualisiert.

