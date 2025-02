Bankomat in der Donaustadt erneut gesprengt

Es ist wieder geschehen: Zum mindestens vierten Mal innerhalb eines Monats wurde ein Bankomat gesprengt. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einer Explosion in einer Postfiliale in Donaustadt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. WIEN/DONAUSTADT. Innerhalb eines Monats wurden mehrere Bankomatensprengungen im Wiener Stadtgebiet verzeichnet: am 21. Januar in Liesing, am 8. Februar in Simmering und zuletzt am 12. Februar in Favoriten. Ob ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen besteht, ist derzeit ungewiss. Die Suche nach den Tatverdächtigen…







