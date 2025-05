Bankomatsprengung in Salzburg: Täter auf der Flucht – Neue Hinweise gesucht!

news/APA/Freitag, 09.05.25, 11:10:13

In der Stadt Salzburg haben unbekannte Täter in der Nacht auf Freitag einen Bankomaten gesprengt.

Laut Informationen der Polizei drangen die Einbrecher gegen 2.30 Uhr in das Foyer eines Geldinstituts

in der Maxglaner Hauptstraße ein und lösten eine Explosion aus, die ihnen Zugang zum Geld verschaffte.

Die genaue Summe der gestohlenen Gelder wurde bisher nicht veröffentlicht. Nach der Tat flüchteten

die Täter, und eine erste umfangreiche Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg.













APA/APA/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL













Ermittler des Landeskriminalamtes haben noch in der Nacht ihre Arbeit aufgenommen. Dabei

suchen sie gezielt nach Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können.

Der Sachschaden ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar, jedoch wurde bereits ein ähnlicher Vorfall

am 15. Februar in Salzburg im Stadtteil Aigen dokumentiert, wo ein Bankomat einer Postfiliale

gesprengt wurde, wobei dort deutlich mehr sichtbare Spuren der Explosion zu sehen waren.

Auch diesmal wurden am Freitagmorgen mehrere Glasscheiben in der Nähe des Tatorts

zu Bruch geschlagen – ein Zeichen der Gewalt, die mit diesen Aktionen einhergeht.

Zusätzliche Informationen zu Bankomat-Sprengungen:

Methoden der Täter: Täter verwenden oft Sprengstoffe wie Gas oder andere explosive Materialien, um an das Geld zu gelangen.

Täter verwenden oft Sprengstoffe wie Gas oder andere explosive Materialien, um an das Geld zu gelangen. Risikofaktoren: Solche Vorfälle treten häufig in weniger gesicherten Bereichen und während der Nachtstunden auf.

Solche Vorfälle treten häufig in weniger gesicherten Bereichen und während der Nachtstunden auf. Polizeiliche Maßnahmen: Polizei verstärkt in den betroffenen Regionen die Präsenz und führt umfassende Ermittlungen durch.

Polizei verstärkt in den betroffenen Regionen die Präsenz und führt umfassende Ermittlungen durch. Öffentliche Sicherheit: Die Anwohner werden regelmäßig über Sicherheitsmaßnahmen und Verhaltensregeln informiert, um ähnliche Vorfälle zu verhindern.