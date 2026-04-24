Barock trifft Pixel: Schüler setzt Stift Melk in Minecraft detailgetreu um

Schüler baut Stift Melk detailgetreu in Minecraft nach

Ein Schüler des Stiftsgymnasiums Melk hat das Barockkloster Stift Melk in der Computerspielplattform Minecraft digital nachgebildet. Das Modell ist laut Schule frei zugänglich und kann heruntergeladen werden.

In Minecraft können Spielerinnen und Spieler unter anderem Häuser, Städte und ganze Welten aus virtuellen Blöcken erschaffen. Auf dieser Basis entstand ein maßstabsgetreues digitales Abbild des Stifts Melk.

Projekt eines Achtklässlers

Laut Angaben des Stiftsgymnasiums hat der Schüler Laurenz Haselböck das Stift Melk in Minecraft originalgetreu nachgebaut. Haselböck besucht die achte Klasse des Stiftsgymnasiums und setzte das Projekt nach eigenen Angaben während seines sechsten Schuljahres an der Schule in Gang.

Als Vorlagen nutzte er Google Maps, eigene Erinnerungen sowie öffentlich zugängliche 3D-Modelle des Stifts. In das Projekt flossen laut Beschreibung knapp 80 Stunden Arbeitszeit.

Modell mit tausenden Fenstern

Das digitale Modell wird als maßstabsgetreue Darstellung des Barockklosters beschrieben und erstreckt sich von der Bastei bis zur Kirche. Die Länge wird mit über 300 Metern angegeben.

Insgesamt besteht das virtuelle Stift aus 150.000 Blöcken und umfasst 1.365 Fenster. Auch kleinere Details wie Dachrinnen und Statuen wurden in das Modell integriert.

Download über Schulwebseite

Das fertige Modell ist auf der Webseite des Stiftsgymnasiums Melk frei verfügbar und kann von interessierten Personen heruntergeladen werden. Kurz vor seiner Matura hat Haselböck seinem Gymnasium damit ein digitales Denkmal gesetzt.