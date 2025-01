Barrierefreies „Flö“: Crowdfunding-Kampagne zur Unterstützung des Wiener Kindertherapiezentrums

Vor drei Jahren hat die Theaterpädagogin Susanne Kotschnig das „Zentrum am Flö – für Sprache, Ausdruck und starke Kinder“ am Penzinger Flötzersteig ins Leben gerufen. Um die Barrierefreiheit zu verbessern, wurde eine umfassende Sanierung initiiert, dessen finanzieller Rahmen nun überschritten wurde. Ein Crowdfunding soll dem „Flö“ finanzielle Unterstützung bieten.

WIEN/PENZING. Am Flötzersteig in Penzing ist die Theaterpädagogin Susanne Kotschnig seit Jahren eine treibende Kraft für die Förderung von Kindern und Jugendlichen. Mit ihrem „Zentrum am Flö“ hat sie einen Raum geschaffen, in dem Sprache, Ausdruck und die Stärkung junger Persönlichkeiten im Mittelpunkt stehen. Doch Kotschnig setzt sich noch weiter dafür ein: Sie kämpft für Barrierefreiheit, damit alle Kinder und Jugendlichen uneingeschränkt an Therapieangeboten und inklusiven Theaterworkshops teilnehmen können.

Im Herbst 2024 konnte sie einen wichtigen Meilenstein erreichen: Die dringend benötigten barrierefreien WCs wurden endlich realisiert. Dank einer großzügigen Zuwendung von „Licht ins Dunkel“ konnte der Umbau beginnen, sodass Kotschnig nur einen geringen Eigenanteil zu leisten hatte. Doch die Freude über den Abschluss des Projekts wurde schnell getrübt: Während der Bauarbeiten traten unerwartete Zusatzkosten auf, wie etwa für Bauanzeigen sowie Elektriker- und Malerarbeiten, die nicht durch Förderungen gedeckt waren. Die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 6000 Euro – eine Summe, die die Praxis vor neue Herausforderungen stellt.

Crowdfunding bis 17. Februar

Doch anstelle zu verzweifeln, fand Kotschnig eine Lösung: Von 20. Januar bis 17. Februar 2025 läuft ihre Crowdfunding-Kampagne unter dem Motto „Ermögliche Barrierefreiheit für Kinder und Jugendliche“. Unterstützt von der Plattform „imGrätzl“ bittet sie nun die Menschen im Bezirk und darüber hinaus um Hilfe. Die Botschaft: Gemeinsam können wir einen Raum schaffen, der es Kindern ermöglicht, unabhängig von Einschränkungen Zugang zu Logopädie, Ergotherapie, Psychotherapie und kreativen Angeboten zu finden.

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die Kampagne zu unterstützen. Sei es durch einen finanziellen Beitrag – jede noch so kleine Summe ist hilfreich – oder durch das Teilen der Kampagne, um so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Unterstützer*innen dürfen sich zudem auf kleine, liebevolle Dankeschöns freuen, die den Wert ihres Beitrags würdigen.

Nähere Infos zum Crowdfunding gibt’s hier.

Hier gelangen Sie zur Webseite des Flö.

Hier gibt es weitere Informationen über die Arbeit des Vereins zur inklusiven Förderung von Kindern und Jugendlichen.

