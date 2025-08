Basketball Bundesliga: UBSC Graz Continues Kärnten Tradition

Der UBSC Graz setzt auch 2023 auf die Kärntner Tradition in seinem Kader. Nach dem Weggang von Langzeitkapitän Lukas Simoner, wird Niklas Michel als neuer Zuwachs vorgestellt. Außerdem wird weiterhin auf Talente aus der eigenen Jugend gesetzt.

GRAZ/KLAGENFURT. Der UBSC Raiffeisen Graz verfolgt weiterhin das Ziel, junge, österreichische Talente in die erste Mannschaft zu integrieren. Mit dem 19-jährigen Niklas Michel wird ein vielversprechender Spieler aus Klagenfurt präsentiert, der von Kos Klagenfurt aus der 2. Liga nach Graz wechselt. Michel, der 1,80 Meter groß ist, tritt in die Fußstapfen von Sebastian Schaal und Lukas Simoner, die ebenfalls aus Kärnten stammen.

In den letzten Jahren hat Michel durch starke Wurfquoten und einen hohen Einsatz am Spielfeldanhang Aufmerksamkeit erregt. Bei der U20-B-Europameisterschaft konnte er maßgeblich zur Klassenerhaltung des österreichischen Nationalteams beitragen. Der Headcoach des UBSC, Dr. Dragić, sieht großes Potenzial in Michel: „Niklas ist ein kampfstarker Spieler mit hervorragenden technischen Fähigkeiten. Er wird ein wichtiger Teil unseres Kaders sein.“

Neuer Powerforward aus dem Nachwuchs

Zusätzlich zu Michel setzt der Klub auf bewährte Nachwuchsspieler. Der 20-jährige Philipp Bliem, der aus der UBSC-Jugend kommt, steht in seiner zweiten Saison im Superligateam. Mit einer Körpergröße von 2,02 Metern wird er als Power Forward eingeplant. Bliems Engagement für die Mannschaft wurde durch seinen Aufstieg aus dem Future-Team Steiermark belohnt, was ihn zu einem wertvollen Bestandteil der aktuellen Mannschaft macht.

