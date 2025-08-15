Basketball-Nationalteam feiert beeindruckenden Sieg gegen die Niederlande!

Am kommenden Samstag, dem 17.00 Uhr, trifft Österreich in Botewgrad in seinem letzten Gruppenspiel auf Bulgarien. Ein Sieg würde der österreichischen Mannschaft den direkten Aufstieg in die erste Runde der Qualifikation für die Hauptphase sichern, die im Herbst starten wird. Das Ergebnis der entscheidenden Partie zwischen den Niederlanden und Bulgarien, die am darauf folgenden Mittwoch stattfindet, würde dann für Österreich keine Bedeutung mehr haben. „Wir werden das jetzt kurz genießen, morgen geht es schon wieder an die Arbeit“, äußerte Klosterneuburg-Forward Landesberg.

Die Österreicher starteten vor 3.000 Zuschauern sehr konzentriert in das Spiel und übernahmen früh die Führung mit 9:0. Pöltl erzielte seine ersten zwei Punkte per Dunk, während der Center der Toronto Raptors in der Defensive unter dem Korb souverän agierte. Es war zudem vorteilhaft für die ÖBV-Auswahl, dass die Gäste aus den Niederlanden kaum Wurfglück hatten, wodurch Österreich seine Führung kontinuierlich auf 16:2 ausbauen konnte, selbst mit Pöltl auf der Bank.

Im weiteren Verlauf besserte sich die Trefferquote der Niederländer jedoch erheblich. Im zweiten Viertel gelang „Oranje“ eine Aufholjagd, begünstigt durch einige Ballverluste der österreichischen Mannschaft. Bei einem Stand von 19:15 für das Heimteam nahm Teamchef Chris O’Shea eine Auszeit. Ein kostspieliger Fehlpass von Renato Poljak und zwei Korberfolge der Niederländer führten dazu, dass die Niederlande zur Mitte des Viertels den Ausgleich schafften. Bis zur Halbzeit konnte Team Austria sich aber wieder einen Vorsprung von acht Punkten erarbeiten.

Nach dem Seitenwechsel trieben Pöltl und Landesberg das Team unermüdlich voran und erspielten sich sogar eine 17-Punkte-Führung. Die Niederländer hatten zudem allmählich mit Foulproblemen zu kämpfen. Anders als in der ersten Halbzeit ging der Spielfluss der Österreicher nicht verloren, vielmehr konnte der Vorsprung nach einer Dreier-Serie auf plus 21 zum Ende des dritten Viertels ausgebaut werden. Im Schlussabschnitt war der österreichische Sieg nicht mehr in Gefahr, da der Topscorer der Niederländer, Malevy Leons (15 Punkte) von den Oklahoma City Thunder, nach seinem fünften Foul nicht mehr mitspielen durfte.

„Es war ein sehr wichtiger Schritt. Ich glaube, wir haben heute einfach gezeigt, dass das Spiel in Holland eine schwache Partie von uns war. Das passiert uns nicht noch einmal“, sagte Pöltl nach dem Spiel. Österreich hatte das Hinspiel am 2. August nur sehr knapp mit 64:65 verloren. „Ich glaube, wir haben in vielen Bereichen exzellent gespielt, defensiv wie offensiv. Es war eine kompakte Leistung des ganzen Teams“, erklärte O’Shea stolz.

Zusammenfassung

Österreich hat mit einer starken Leistung die Voraussetzungen für den Aufstieg in die Qualifikation zur Hauptphase geschaffen. Mit einem bevorstehendenwurf auf Bulgarien und dem positiven Spiel gegen die Niederländer, ist das Team gut aufgestellt für die nächsten Herausforderungen.

In Anbetracht der bevorstehenden Spiele bleibt abzuwarten, wie sich die Mannschaft in der entscheidenden Phase schlagen wird.