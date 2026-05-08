Bau von Klagenfurts neuem Hallenbad: Im Zeitplan, trotz ungeklärter Zukunft des alten Bades

Neues Hallenbad in Klagenfurt im Zeit- und Kostenplan – Zukunft des alten Bads offen

Im Süden von Klagenfurt entsteht seit Jänner ein neues Familien- und Sportbad zwischen dem Fußballstadion und der Leichtathletikarena. Nach Angaben der Stadtwerke liegen Bau und Finanzierung derzeit im Plan.

Während auf der Großbaustelle am Südring die Arbeiten vorbereitet werden, bleibt die Zukunft des seit fünf Jahren gesperrten alten Hallenbads in der Innenstadt weiter offen.

Baufortschritt und Technik am Südring

Auf der Baustelle des neuen Hallenbads sind aktuell keine Bauarbeiter zu sehen, weil das sogenannte Schmalwandbecken aushärten muss. Für die Umschließung der Baugrube wurden 25 Meter tiefe und zehn Zentimeter breite Betonsäulen in den Untergrund gespritzt.

Über zwölf bereits gebohrte Brunnen soll im Schmalwandbecken das Grundwasser bis auf 20 Meter Tiefe abgepumpt werden. Ab September ist der Aushub für den Rohbau des neuen Hallenbads geplant.

Für den Bau laufen derzeit Ausschreibungen für 34 Gewerke. Stadtwerke-Vorstand Erwin Smole erklärte, es habe bisher keine Schwierigkeiten gegeben. Ein Maschinenbruch habe zu einem Ausfall von drei Tagen geführt. Insgesamt liege das Projekt nach seinen Angaben vollständig im Zeitplan.

Kostenrahmen und Zeitplan

Für das neue Alpen-Adria-Familien- und Sportbad sind Kosten von 68 Millionen Euro veranschlagt. Für das geplante Olympia-Zentrum kommen weitere vier Millionen Euro hinzu, die von den Stadtwerken finanziert und über einen Mietvertrag rückfinanziert werden sollen.

Laut Erwin Smole liegen die Kosten für Hallenbad und Olympia-Zentrum derzeit im Budget. Der Zeitplan sieht einen Probebetrieb ab Ende 2027 und eine offizielle Eröffnung Anfang 2028 vor.

Altes Hallenbad und Projekt „Green Canyon“

Das alte Hallenbad in der Klagenfurter Innenstadt ist seit fünf Jahren gesperrt und wird als verwildert beschrieben. Zwei Bauträger aus Graz hatten dort ein Wohnungsprojekt mit dem Titel „Green Canyon“ geplant.

Die beiden Bauträger wollen sich aus diesem Projekt zurückziehen. Die Stadtwerke haben Klage auf Einhaltung des Kaufvertrags für das Areal eingebracht. Nach Angaben von Erwin Smole war eine Einigung mit den Bauträgern nicht möglich, die Stadtwerke fordern daher nun vor Gericht die Umsetzung des Kaufvertrags.

Politische Überlegungen zur weiteren Nutzung

Vizebürgermeister Ronald Rabitsch (SPÖ) schlug im Jänner vor, einen Teil des Wohnprojekts auf dem Hallenbad-Areal mit einem neu zu gründenden städtischen Bauträger umzusetzen. Bürgermeister Christian Scheider (FSB) zeigte sich diesem Vorschlag gegenüber nicht abgeneigt.

Scheider erklärte zugleich, es müsse zunächst die Entscheidung des Gerichts zur Klage der Stadtwerke abgewartet werden. Die Zukunft des alten Hallenbads bleibt damit vorerst weiter offen.