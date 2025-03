Bauarbeiten und Renovierungen: Neue „Neutorlinie“ kurz vor der Fertigstellung

Seit zwei Jahren wird an der neuen Bim-Strecke durch die Grazer Innenstadt gebaut. Ab Mai folgt nun die letzte Etappe der Arbeiten, die das öffentliche Verkehrsnetz in Graz weiter verbessern sollen.

GRAZ. Im November 2025 wird die neue Bim-Strecke über den Andreas-Hofer-Platz und die Tegetthoffbrücke in die Annenstraße führen. Bereits seit dem Beginn der Bauarbeiten konnten viele bedeutende Fortschritte erzielt werden, darunter die umfassende Modernisierung der Brücke und die vollständige Neugestaltung der Neutorgasse. Die anstehenden Arbeiten konzentrieren sich insbesondere auf den essenziellen Schienenanschluss von der Vorbeckgasse in die Annenstraße. Für diese Phase ist ein großräumiger Schienenersatzverkehr für die Linien in den Grazer Westen (Linien 1, 4, 6, 7) erforderlich.

Graz baut aus

Die mehrmonatige Unterbrechung des Bim-Betriebs ermöglicht es, gleichzeitig eine Vielzahl weiterer Projekte zur Erneuerung und Modernisierung der Grazer Straßenbahninfrastruktur voranzutreiben. Unter anderem werden zahlreiche Gleise erneuert, zum Beispiel an der Endhaltestelle UKH-Eggenberg und in der Unterführung beim Hauptbahnhof. Solche strukturellen Verbesserungen sind Teil einer umfassenden Verkehrsstrategie, die darauf abzielt, Graz als umweltfreundliche und zukunftsfähige Stadt zu positionieren.

Zusätzlich zu den Gleisarbeiten sind umfassende Leitungsarbeiten geplant, darunter die Erneuerung von Energie-, Wasser-, Abwasser- und Internetleitungen. Diese Maßnahmen sind entscheidend dafür, Graz auf künftige Herausforderungen vorzubereiten, insbesondere angesichts der Prognose, dass die Bevölkerung der Murmetropole bis 2030 auf über 320.000 Einwohner ansteigen könnte.

Hier ein Überblick über wichtige Baumaßnahmen:

3. Mai bis 4. Juli: Gleissanierung und Ausbau Remise 3

Gleissanierung und Ausbau Remise 3 24. Mai bis 4. Juli: Gleisbogentausch am Hauptbahnhof

Gleisbogentausch am Hauptbahnhof 24. Mai bis 7. September: Gleisanbindung Vorbeckgasse/Annenstraße

Gleisanbindung Vorbeckgasse/Annenstraße 5. Juli bis 7. September: Gleissanierung Asperngasse/Eggenberger Straße

Gleissanierung Asperngasse/Eggenberger Straße 7. Juli bis 7. September: Teilsanierung der Erzherzog-Johann-Brücke

Teilsanierung der Erzherzog-Johann-Brücke 19. Juli bis 8. August: Haltestellenerweiterung (Linien 1, 3, 6, 7) am Jakominiplatz

Für aktuelle Informationen zu den Baustellen und dem Schienenersatzverkehr können Interessierte die Website holding-graz.at/grazbautaus besuchen.