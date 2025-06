Bauberufe zum Entdecken: 400 kleine Baumeister in der WK Reutte aktiv.

Hämmern, mauern, malen und pflastern – bei der „Erlebniswelt Baustelle“ in der Wirtschaftskammer Reutte durften über 400 Kinder am 12. und 13. Juni selbst zu Baumeistern und Handwerkerinnen werden.

REUTTE (eha). Die Mitmachaktion, initiiert von der Tiroler Bauwirtschaft und der Wirtschaftskammer Tirol, richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren und tourt bereits seit acht Jahren durch alle Tiroler Bezirke. Ziel des Projekts ist es, den jungen Teilnehmer:innen spielerisch und praxisnah die Vielfalt an Berufen am Bau näherzubringen. Über 400 Volks- und Mittelschüler sowie Gymnasiasten aus 10 Schulen nahmen im Bezirk Reutte daran teil und schnupperten in 15 verschiedene Berufe. Mit Begeisterung wurde gemörtelt, Fliesen gelegt, gepflastert, getischlert, gemalt, gespenglert und vieles mehr.

Berufe ohne Vorurteile entdecken

„Die Erlebniswelt Baustelle ist das erste Berufsorientierungsprojekt für Kinder in diesem Alter – und jedes Mal bin ich aufs Neue begeistert, mit wie viel Neugier und ohne Vorurteile die Kinder an die Sache herangehen“,

sagt Christian Strigl, Bezirksobmann der Wirtschaftskammer Reutte. Besonders erfreulich: Auch viele Mädchen fanden Gefallen an den traditionell männlich geprägten Berufen. „Die Branche hat sich stark verändert, viele Tätigkeiten sind heute durch technische Hilfsmittel auch für Mädchen gut machbar“, so Strigl. Gerade im Baunebengewerbe seien Frauen stark im Kommen.

Ein vielfältiges Bildungsangebot der Wirtschaftskammer

Neben der „Erlebniswelt Baustelle“ setzt die Wirtschaftskammer Reutte auf weitere Initiativen zur Berufsorientierung: Mit Programmen wie KiWi – Kinder entdecken Wirtschaft, KiERa – Kinder Erlebnis Raum Energie, sowie Coding for Kids und dem Berufsfestival wird Kinder und Jugendliche frühzeitig für wirtschaftliche und technische Themen begeistert. Jede dieser Initiativen zielt darauf ab, das Bewusstsein für verschiedene Berufswege zu schärfen und das Interesse an handwerklichen und technischen Karrieren zu fördern.

Kostenloser Zugang für Schulen

„Im Jahr 2024/25 haben wir über 1.250 junge Menschen bei unseren Veranstaltungen begrüßt“, freut sich Bezirksstellenleiter Wolfgang Winkler.

„Uns ist es wichtig, dass alle Kinder im Bezirk Zugang zu solchen Angeboten haben – deshalb übernehmen wir auch die Fahrtkosten für die Schulen.“

Ein Erlebnis mit nachhaltigem Eindruck

Mit viel Einsatz und Herzblut wurde die „Erlebniswelt Baustelle“ auch heuer wieder zu einem unvergesslichen Erlebnis für die Kinder – vielleicht sogar zu einem Startpunkt für eine spätere Karriere in einem der zahlreichen Berufe rund um den Bau. Die Zukunftsperspektiven sind in allen Sparten mehr als rosig, mit guter Bezahlung und großer Arbeitsplatzsicherheit. Handwerk hat schließlich goldenen Boden.

