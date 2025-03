Bauernbundball 2025: Die Highlights aus der Fotobox präsentiert von Spar

Am 28. Februar 2025 fand im Messe Congress Graz der 74. Steirische Bauernbundball statt, bei dem der Wein im Rampenlicht stand. Unter dem Motto „Gesellig wird’s sein mit steirischem Wein“ feierten rund 16.000 festlich gekleidete Gäste in Tracht eine unvergessliche Ballnacht. GRAZ. MeinBezirk war mit einem informativen Stand vor Ort und bot den Besuchern einen exklusiven Einblick in diese legendäre Veranstaltung. Jedes Jahr begeistert der Bauernbundball nicht nur die Einheimischen, sondern zieht auch zahlreiche Gäste aus dem gesamten Bundesland und darüber hinaus an. Besonders beliebt war in diesem Jahr die Fotobox, die von Spar betrieben wurde, und die den Teilnehmern unzählige Möglichkeiten bot, Erinnerungsfotos mit Freunden und Familie zu machen. Ein weiteres Highlight des Abends war das Geschicklichkeitsspiel „Umadumkugeln“, bei dem die Besucher ihr Talent unter Beweis stellen konnten und um den Titel des besten Kugelspielers kämpften. Siehe auch Rauchfrei ins neue Jahr starten Die besten Fotos vom Bauernbundball Was nimmt man von einer solch ausgelassenen Ballnacht mit nach Hause? Neben schmerzenden Füßen von unzähligen Tanzschritten und vielleicht ein wenig Kater nach einem feuchtfröhlichen Abend sind es vor allem die lustigen und herzlichen Fotos, die bleibende Erinnerungen festhalten. Ob gemeinsame Selfies oder Gruppenaufnahmen mit Freunden – diese Bilder sorgen dafür, dass die besten Momente des Abends lebendig bleiben. Hast du den MeinBezirk-Stand besucht und dir ein Souvenir aus unserer Fotobox geholt? Dann schau dir auf jeden Fall unsere Bildergalerie an, die von Spar unterstützt wird! Dort findest du eine Vielzahl an Fotos, die die schönsten und spannendsten Augenblicke der Ballnacht festhalten. Siehe auch Mahrer tritt als Spitzenkandidat bei der Wien-Wahl an Viel Spaß beim Durchklicken und Entdecken! Die Bildergalerie wird kontinuierlich erweitert und aktualisiert, um alle großartigen Erinnerungen zu bewahren. Entdecke noch mehr Fotos vom größten Ballevent Europas: Gesellige Prominente mischen sich unter das Festvolk am Bauernbundball 2025. Beeindruckende Outfits und festliche Stimmung – so wurde am Bauernbundball 2025 gefeiert. Einblicke in die glamouröse Nacht: Fotos vom Bauernbundball 2025 in Graz sind hier verfügbar.

