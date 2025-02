Bauernbundball 2025: Die Highlights aus der Fotobox, präsentiert von Spar

Am 28. Februar 2025 fand der 74. Steirische Bauernbundball im Messe Congress Graz statt, wobei der erstklassige steirische Wein im Mittelpunkt der Feierlichkeiten stand. Unter dem Motto „Gesellig wird’s sein mit steirischem Wein“ feierten etwa 16.000 Gäste in traditioneller Tracht eine unvergessliche Ballnacht. GRAZ. Die regionalen Nachrichtenplattform MeinBezirk war mit einem eigenen Stand vertreten und bot den Besuchern einen exklusiven Einblick in die Festlichkeiten dieses einmaligen Abends. Wie in den vergangenen Jahren erfreute sich die Fotobox, freundlicherweise unterstützt von Spar, großer Beliebtheit. Besucherinnen und Besucher aus der gesamten Steiermark und darüber hinaus nutzten die Gelegenheit, um Erinnerungsfotos zu machen. Ein weiteres Highlight des Abends war das beliebte Geschicklichkeitsspiel „Umadumkugeln“, das die Gäste herausforderte und mit kleinen Preisen belohnte. Die MeinBezirk Weinbar in der Stadthalle war der ideale Ort für gesellige Gespräche und bot eine umfangreiche Auswahl an Weiß- und Rotweinen für jeden Gaumen. Siehe auch „Die Sprache der Täter: Was wir aus Kickls Worten lernen können“ Die besten Fotos vom Bauernbundball Was nimmt man von einer solch ausgelassenen Ballnacht mit nach Hause? Nach einem Abend voller Tanz und Feiern bleibt nicht nur das Gefühl schmerzender Füße, sondern auch viele schöne Erinnerungen. Viele Gäste gingen vielleicht mit einem kleinen Kater nach Hause, der durch ein übermäßiges Genießen des Weins verursacht wurde, oder sie tauschten sogar Telefonnummern aus. Das Wichtigste sind jedoch die heiteren Fotos, die die emotionalsten Momente des Abends festhalten. Hast du den MeinBezirk-Stand besucht und dir ein persönliches Andenken aus unserer Fotobox geholt? Dann schau dir unsere Bildergalerie an, die von der Firma Spar unterstützt wird! Dort findest du zahlreiche Fotos, die die besten Momente dieser unvergesslichen Ballnacht festhalten. Siehe auch Grillen im Urlaub - Tipps Viel Spaß beim Durchklicken und Entdecken! Die Bildergalerie wird regelmäßig aktualisiert, sodass du immer wieder neue Erinnerungen entdecken kannst. Für noch mehr Fotos vom größten Ballevent Europas besuche unsere Website: Dieser Inhalt gefällt Dir? Melde Dich an, um diesen Inhalt mit «Gefällt mir» zu markieren. × 00

