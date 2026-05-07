Bauernkrieg 1626: Neue Linzer Ausstellung animiert Vergangenheit mit Künstlicher Intelligenz

Ausstellung im Schlossmuseum Linz beleuchtet Bauernkrieg 1626

Im Schlossmuseum Linz ist eine Ausstellung zum Oberösterreichischen Bauernkrieg 1626 zu sehen. Im Mittelpunkt steht der Aufstand als historisches Ereignis und seine Deutung bis in die Gegenwart.

Die Schau mit dem Titel „Bauernkrieg 1626. Zwischen Geschichte und Fiktion“ thematisiert das Verhältnis zwischen belegbaren Fakten und künstlerischer Interpretation. Sie geht der Frage nach, was über die Ereignisse von 1626 als gesichert gilt und wo Fiktion beginnt.

Aufstand und Erinnerungskultur

Der Oberösterreichische Bauernkrieg fand im Jahr 1626 statt. Damals erhob sich Oberösterreich gegen die bayerische Besatzung, gegen hohe Abgaben und gegen religiösen Zwang. In dem Zusammenhang wird der Bauernkrieg als dramatisches und prägendes Kapitel der Landesgeschichte beschrieben.

In der Ausstellung werden Geschichte und Erinnerung nicht als starre Konstanten präsentiert, sondern als veränderbare Erzählungen. Der Bauernkrieg wird dabei als Symbol für Widerstand und Freiheitswillen dargestellt; zugleich wird betont, dass er das kollektive Gedächtnis Oberösterreichs bis heute prägt.

Alfred Weidinger, Direktor der OÖ Landes Kultur GmbH, wird mit der Aussage zitiert, alles, was dieser Bauernkrieg sei, sei ein Produkt der Erinnerungskultur. Der Beitrag verweist zudem darauf, dass die Deutung des Bauernkriegs im 20. Jahrhundert politisch instrumentalisiert wurde. Anfangs habe das sozialdemokratische Lager die Deutung des Themas herausgefordert, in den 1920er-Jahren habe eine völkisch-nationale Erzählung die Deutungshoheit gewonnen.

Stefan Fadinger im Fokus

Eine zentrale Rolle in der Ausstellung spielt Stefan Fadinger. Er wird als wohlhabender Bauer aus dem Mühlviertel beschrieben, der 1626 tausende Aufständische gegen die bayerische Besatzung und die habsburgische Herrschaft führte und als zentrale Figur des Widerstands gilt. Religiöse Spannungen und soziale Missstände werden als Triebkräfte für seine Rolle genannt.

Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass es zwar die historische Person Stefan Fadinger gegeben habe, jedoch kein historisch belegtes Porträt von ihm existiert. Laut Alfred Weidinger ist nicht bekannt, wie Fadinger ausgesehen hat. In der Ausstellung wird ein Modell seiner Verwundung vor dem Linzer Landhaus am 28. Juni 1626 gezeigt.

KI-Installation zur Figur Fadinger

Ein Ausstellungsteil ermöglicht es Besucherinnen und Besuchern, mithilfe von Künstlicher Intelligenz in die Rolle von Stefan Fadinger zu schlüpfen. Je nach Handlung verändert sich das äußere Erscheinungsbild der Figur in dieser KI-Installation.

Jürgen Hargler von der FH Oberösterreich in Hagenberg wird mit der Aussage zitiert, man wolle mit dieser Installation einen kritischen Blick auf die Figur Fadinger werfen. Das Publikum wird zudem mit einem KI-generierten Film auf die Ausstellung eingestimmt.

Bezüge zur Gegenwart und Communale OÖ

Kurator Konstantin Ferihumer betont, die damalige Zeit habe viel mit heutigen Problemstellungen zu tun. Als aktuelle Themen nennt er klimatische Veränderungen, Extremwettereignisse, Krieg in Europa, Epidemien und Inflation.

Die Ausstellung ist Teil der Communale OÖ, die vor zwei Wochen eröffnet wurde. Landeshauptmann und Kulturreferent Thomas Stelzer (ÖVP) bezeichnet den Bauernkrieg von 1626 als prägendes Kapitel der Landesgeschichte sowie als Ausdruck von Mut, des Wunsches nach Freiheit und des Ringens um Gerechtigkeit.

Die Communale OÖ wird am 16. Mai 2026 in Lembach gemeinsam mit 23 beteiligten Gemeinden eröffnet.