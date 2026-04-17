Bauernkrieg trifft Moderne: Communale oö begibt sich auf Pfaden von Mut, Freiheit und Zivilcourage

Dritte „communale oö“ widmet sich Bauernkrieg in Oberösterreich

In Linz wird am Freitagabend im Ursulinenhof die dritte Ausgabe der Regionalausstellung „communale oö“ offiziell eröffnet. Das Leitmotiv der Veranstaltungsreihe lautet „Mut“, inhaltlicher Schwerpunkt ist „400 Jahre Bauernkrieg in Oberösterreich“.

Die „communale oö“ findet in 27 Gemeinden statt, die als Mut-Orte bezeichnet werden. Für das Format wird mobile Architektur eingesetzt, im öffentlichen Raum entsteht unter dem Begriff Kiosk ein installativer Treffpunkt oder ein atmosphärisch prägender Bereich eines Festes.

Mut-Orte in 27 Gemeinden

Plätze, Gemeindesäle oder Turnhallen dienen als Orte der „communale“ und werden in knalligem Gelb gestaltet. Für das Programm wurden Gemeinden aufgesucht und nach ihrem jeweiligen „Mut zu“ befragt. Jede teilnehmende Gemeinde legte sich auf ein Motto wie „Mut zum Frieden“, „Mut zum Laut sein“ oder „Mut zum Ausschnopsn“ fest.

Im Rahmen der „communale“ sollen rund 130 Projekte in zwei Programmabschnitten gezeigt werden. Ein erstes Programmbuch „#1 Frühling/Sommer“ umfasst Veranstaltungen bis einschließlich August 2026. Für den Zeitraum von September bis November 2026 ist das Programmbuch „#2 Herbst“ vorgesehen.

Thema Bauernkrieg und Gegenwart

Inhaltlich wird beim Thema Bauernkrieg auf die Begriffe Freiheit und Zivilcourage Bezug genommen. Die Ausstellung will auch thematisieren, was der Bauernkrieg für die Gegenwart bedeutet. Ein im Zusammenhang genanntes Thema ist die historische Abwesenheit von Frauen vor 400 Jahren, die in der „communale“ mit zeitgemäßen Programmen aufgegriffen wurde.

Künstlerischer Projektleiter der „communale“ ist Martin Honsik. Landeskulturdirektorin Margot Nazzal nannte Partizipation, Mitgestaltung und Diskussion als Eckpfeiler der „communale“. Landeshauptmann Thomas Stelzer bedankte sich im Voraus beim Organisationsteam.

Budget und Ausstellung im Schlossmuseum

Das Budget der „communale“ beträgt rund zwei Millionen Euro vom Land, davon sind 650.000 Euro für das Programm vorgesehen. Ein Fixpunkt ist die Ausstellung „Bauernkrieg – Zwischen Geschichte und Fiktion“ im Linzer Schlossmuseum, die am 8. Mai eröffnet wird.

Der wissenschaftliche Geschäftsführer der OÖ Landeskultur GmbH, Alfred Weidinger, erläuterte den Zugang der Schau. Die Ausstellung richtet den Blick auf die Erzählungen über den Bauernkrieg, nicht auf die Schlacht selbst. Anhand von Dokumenten und Kunstgütern werden Darstellungen des Bauernkriegs aus unterschiedlichen Zeiten gezeigt, beschrieben als Schau zwischen „Fact und Fiction“.

Zum 350-Jahr-Jubiläum des Bauernkriegs vor 50 Jahren umfasste eine Ausstellung im Schlossmuseum 750 Katalognummern. Für 2026 werden vier einzelne Knöpfe gezeigt, die bei Ausgrabungen in Lambach gefunden wurden. Diese Knöpfe werden als einzig Authentisches aus der Zeit des Bauernkriegs bezeichnet, das in der Ausstellung zu sehen ist. Laut Angaben wurde die Ausstellung im Schlossmuseum um diese vier Knöpfe herum konzipiert.