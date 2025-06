Bauprojekte in Wien: Ziviltechniker beanstanden langwierige Genehmigungsprozesse

Die Ziviltechnikerkammer kritisiert die langwierigen Bauverfahren in Wien und fordert umfassende Reformen, um die wirtschaftlichen Auswirkungen zu minimieren. Insbesondere wird eine Neubewertung der Wiener Bauordnung gefordert, um diese an die heutigen Anforderungen anzupassen.





WIEN. In der österreichischen Hauptstadt Wien beobachten Ziviltechniker eine besorgniserregende Tendenz zu verlängerten Genehmigungsverfahren, was nicht nur den Wohnbau, sondern auch die gesamte Bauwirtschaft sowie die Umsetzung klimapolitischer Ziele stark gefährdet. Laut einer internen Umfrage der Ziviltechnikerkammer konnten lediglich 29 Prozent der Bauprojekte binnen sechs Monaten abgeschlossen werden. Bei mehr als einem Drittel der Projekte müssen Bauherren sogar mit Genehmigungszeiten von über einem Jahr rechnen.

„Überlange Bauverfahren verursachen volkswirtschaftliche Schäden und können Existenzen kosten“, warnte der Präsident der Ziviltechnikerkammer, Bernhard Sommer. Schätzungen zufolge werden in der Hauptstadt jährlich etwa 400 Wohnungen aufgrund dieser Verfahrensverzögerungen nicht realisiert, was den ohnehin angespannten Wohnungsmarkt zusätzlich belastet.

Politische Maßnahmen gefordert



Die Bauwirtschaft steht daher unter zunehmendem Druck: Steigende Finanzierungskosten, gebundenes Kapital und mangelnde Planbarkeit sind derzeit große Herausforderungen. Die Ziviltechnikerkammer betont, dass die Verzögerungen auch den Fortschritt bei der Erreichung der Klimaziele behindern. Projekte, die thermische Sanierungen oder den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen betreffen, werden dadurch massiv ausgebremst.

Ein klarer politischer Kurswechsel wird gefordert. Kammer-Vizepräsident Peter Bauer betont die Notwendigkeit verbindlicher Ziele zur Reduktion der Genehmigungsdauer für Bauprojekte. Ein wesentlicher Grund für die verlängerten Verfahren ist der zunehmend komplexe Baubewilligungsprozess. Schließlich erfordern neue technische, ökologische und rechtliche Standards, etwa im Rahmen der EU-Klimaziele, zusätzliche Prüfungen und bewirken eine Verdopplung des Prüfaufwands.

Bauordnung „nicht mehr zeitgemäß“



„Wir sind im konstruktiven Dialog mit der Verwaltung und erkennen das Potenzial für verbesserte Koordination“, betont Sophie Ronaghi-Bolldorf, Vorsitzende des Ausschusses Bauordnung. In einem umfassenden Reformpapier wird unter anderem eine digitale Plattform für Bauverfahren gefordert, die klare Prüfkriterien und transparente Abläufe umfasst, um den Genehmigungsprozess zu optimieren.

Ein zentraler Punkt ist der bisher kaum genutzte § 70a der Wiener Bauordnung, der es ermöglicht, Ziviltechniker als Prüforgane einzusetzen. Rechtsunsicherheiten haben diese Möglichkeit oft verhindert. Die Kammer fordert daher eine klarere gesetzliche Grundlage und pragmatische Umsetzungen.

„Die Bauordnung muss dringend überarbeitet werden“, erklärt Kammerpräsident Sommer. Die nahezu 100 Jahre alte Rechtsgrundlage ist nicht mehr zeitgemäß, insbesondere im Hinblick auf Digitalisierung und moderne Prüfmethoden. Ein erfolgreiches Beispiel wird in dem Hamburger Modell gesehen, das durch klare Strukturen und effiziente Verfahren spürbar kürzere Genehmigungszeiten ermöglicht.





