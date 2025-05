Baustelle bis September: Lederergasse verwandelt Parkplätze in Grünflächen

Die Lederergasse in der Josefstadt wird für drei Monate umfassend umgestaltet. Neu hinzu kommen 16 Bäume und breitere Gehsteige, während voraussichtlich zehn Parkplätze entfallen werden.

WIEN/JOSEFSTADT. Ab Dienstag, dem 20. Mai, wird ein Teil der Josefstadt zur Baustelle. Als Teil des Umgestaltungsplans werden schweres Gerät wie Bagger und Betonmischer in der Lederergasse aktiv. Diese Arbeiten, die bis zum Ende des Sommers andauern sollen, bieten der Nachbarschaft die Möglichkeit, von einem renovierten Strassenbild zu profitieren.

16 Bäume und breitere Gehwege

Im Rahmen der Renovierung werden 16 neue Bäume, unter anderem Blasenbäume und Kornelkirschen, gepflanzt. Diese grünen Elemente sollen nicht nur für Schönheit sorgen, sondern auch Schatten in der Hitzesaison bieten und den Luftzustand verbessern, was den Zielen des städtischen Klimaschutzprogramms entspricht. Zudem werden die Gehsteige nicht nur breiter, sondern auch mit versickerungsfähigen Materialien ausgestattet, um die Regenwasserbewirtschaftung zu fördern.

Für die Anwohner sind zudem Erholungsbereiche geplant. Neben Sitzgelegenheiten wird ein Trinkhydrant installiert. Auch Radfahrer werden von diesen Verbesserungen profitieren, da zehn neue Radbügel die Fahrradinfrastruktur in diesem Bereich stärken sollen. Bezirkvorsteher Martin Fabisch von den Grünen äußerte sich positiv: „Die Lederergasse ist ein wichtiges Verbindungsstück im Bezirk. Diese Maßnahmen machen sie lebenswerter und fördern den Klimaschutz.”

Nicht nur die Oberfläche wird angepackt; auch die Untergrundversorgung wird erneuert. Während der Umbauphase werden Wasserleitungen modernisiert und die Fernwärmeversorgung ausgebaut. Diese Koordination der Arbeiten soll die Gesamtdauer der Bauarbeiten optimieren und Störungen minimieren.

Parkplätze fallen weg

Die bevorstehenden Arbeiten bringen jedoch auch Einschränkungen mit sich. In der Zeit von Anfang Juli bis Ende August wird die Buslinie 13A nur eingeschränkt fahren. Der Bus verkehrt dann nur noch zwischen Hauptbahnhof und dem Theater in Josefstadt. Auch für PKWs wird der Zugang zu diesem Abschnitt während der Bauarbeiten untersagt; nur Anwohner mit speziellen Genehmigungen dürfen in die Straße einfahren.

Auf Nachfrage bei der Bezirksvorstehung wurde mitgeteilt, dass voraussichtlich zehn Parkplätze der Umgestaltung weichen müssen. Diese Entscheidung ist angesichts der urbanen Verdichtung und der steigenden Mobilität kritisch, da das Parkraumangebot in der Josefstadt ohnehin begrenzt ist.

Um den Bezugsberechtigten die Möglichkeit zur Information zu geben, sind Baustellengespräche mit dem Bezirksvorsteher geplant. Die ersten beiden Gespräche finden am Freitag, dem 6. Juni, um 17 Uhr, und am Mittwoch, dem 9. Juli, um 18 Uhr, statt.

Das könnte dich auch interessieren:

Bewohner kritisieren die Mieten im Wohnheim Strozzigasse.

Gastro-Juwel Café Hummel lädt zur 90-Jahr-Feier ein.

Nach nur einer Saison ist mit dem „Auersgarden“ Schluss.