Be Quiet! Light Mount & Dark Mount: Introducing a New Modular Premium Keyboard for Gamers

Der deutsche Hersteller be quiet, bekannt für seine Netzteile, PC-Gehäuse und Kühllösungen, bringt jetzt seine erste Reihe Gaming-Tastaturen auf den Markt. Mit den Modellen be quiet Light Mount und Dark Mount haben zwei mechanische Full-Size-Tastaturen den Gaming-Markt betreten.

Nachdem be quiet vor einigen Jahren den Tastaturhersteller Mountain übernommen hat, war es nur eine Frage der Zeit, bis das Portfolio mit Gaming-Keyboards erweitert wird. Das umfassende Know-how von Mountain fließt jetzt in die beiden neuen Tastaturen, der be quiet Light Mount und der Premium-Tastatur Dark Mount. Diese neue Produktlinie zielt darauf ab, Spielern eine optimale Leistung und ein einzigartiges Erlebnis zu bieten.

Bezüglich der Geräuschdämmung geben die Entwickler an, dass die beiden Gaming-Tastaturen so konzipiert sind, dass sie so leise wie möglich arbeiten. Dies wird durch eine spezielle dreischichtige Dämmung erreicht, die aus einer Kombination von Schaumstoff und Silikon besteht. Eine Schicht Schaumstoff wird zwischen den Tasten und der Platine platziert, während eine weitere Schicht unter der Platine sitzt. Zusätzlich sorgt eine Silikonpolsterung am Unterboden dafür, dass unerwünschte Echos während des Tippens minimiert werden.

Silent Linear und Silent Tactile

Im Einklang mit dem leisen Konzept kommen in beiden Tastaturmodellen werksseitig geschmierte Switches zum Einsatz. Die Nutzer haben die Wahl zwischen orange linearen oder schwarzen taktilen Switches. Auch die großen Tasten, wie beispielsweise die Leertaste, sind mit geschmierten Stabilisatoren ausgestattet, um eine geräuscharme Eingabe zu gewährleisten. Die Double-Shot-Tastenkappen mit durchscheinender RGB-Beleuchtung sorgen nicht nur für eine lange Haltbarkeit, sondern auch für eine ansprechende Optik. Ein gebogener Diffusor sorgt dafür, dass jede Taste individuell beleuchtet wird. Beide Tastaturen sind hot-swap-fähig, was einen einfachen Austausch gegen andere 5-polige MX-Dimension Switches ermöglicht.

Modulares Premium-Modell

Im Gegensatz zur Standardtastatur Light Mount bietet die Dark Mount einige zusätzliche Funktionen. Der hot-swap-fähige Nummernblock, inklusive Media Dock, sowie acht anpassbare Displaytasten können sowohl links als auch rechts angedockt werden. Wer den Nummernblock nicht benötigt, hat die Möglichkeit, diesen zu entfernen.

Beide Modelle sind nicht als günstig zu bezeichnen. Die Light Mount ist ab einem Preis von 161,90 Euro erhältlich, während die Dark Mount mit einem Preis von 253 Euro etwas höher liegt. Diese Investition könnte sich jedoch lohnen für Gamer und Vielschreiber, die eine leise und qualitativ hochstehende Eingabeerfahrung suchen.

