Becher und Stanitzel: Die besten Eisdielen in Margareten

Entdeckt die besten Eiscreme-Spots in Margareten! Egal, ob ihr euer Eis im Stanitzl oder im Becher genießen möchtet, mit Geschmäckern wie Schokolade, Mango oder Lavendel findet ihr die perfekte Erfrischung an den zunehmend warmen Tagen.

WIEN/MARGARETEN. Die Temperaturen steigen und die Vorfreude auf den Frühling wird in Margareten immer spürbarer. Die Bürger des 5. Bezirks erwachen aus dem Winterschlaf und rüsten sich für die kommenden sonnigen Tage: Kurze Hosen werden aus dem Schrank geholt und die Suche nach dem nächsten Eissalon beginnt. Für diejenigen, die die digitale Karte nicht verwenden möchten, haben wir einige der besten Eisdielen in Margareten zusammengestellt, wo ihr eine köstliche Abkühlung finden könnt.

„Zuckero“ am Naschmarkt

Der berühmte Naschmarkt ist der perfekte Ort, um euch von der Vielfalt der Aromen verführen zu lassen. Nahe bei den Ständen mit Gewürzen, Fisch und Käse findet ihr den Eissalon „Zuckero“. Dieser versteckte Schatz in der Schleifmühlgasse, Stand 980, serviert von Montag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr und samstags ab 12 Uhr köstliches Eis. An Sonn- und Feiertagen bleibt das Eiscafé jedoch geschlossen.

„Veganista“

Immer mehr Menschen entscheiden sich für eine pflanzenbasierte Ernährung, wollen aber dennoch auf das kühle Vergnügen nicht verzichten. Hier kommt „Veganista“ ins Spiel: Diese Eiskette bietet eine umfangreiche Auswahl an rein veganen Geschmäckern, die sowohl kreativ als auch köstlich sind. Eine der Filialen befindet sich ebenfalls an der Bezirksgrenze in der Margaretenstraße 51 und hat täglich von 12 bis 20 Uhr geöffnet.

Gelateria „La Deliziosa“

Klein aber oho: Die Gelateria „La Deliziosa“ in der Reinprechtsdorfer Straße 31 überrascht mit authentischen Geschmäckern und einer großen Auswahl an Eissorten. Ob für einen schnellen Snack oder eine länger verweilende Erfrischung, das Lokal hat täglich von 11:30 bis 22 Uhr geöffnet.

Ital-Eis Valentino

Falls ihr auf der Suche nach kreativen und vor allem leckeren Eiskreationen seid, ist „Valentino“ in der Reinprechtsdorfer Straße 43 die richtige Adresse. Hier gibt es einzigartige Sorten wie das „Stromboli-Eis“ – eine Kombination aus Banane und Karamell. Der Eissalon hat täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet.

Konditorei „Bienchen“

Die Konditorei „Bienchen“ bietet eine wunderbare Auswahl an Eisspezialitäten, die mit viel Liebe und Sorgfalt selbstgemacht werden. Neben klassischen Torten findet ihr hier eine Vielzahl von Eissorten, die perfekt für einen Nachmittagsspaziergang sind. Diese süße Anlaufstelle hat montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. An Sonn- und Feiertagen bleibt das Haus geschlossen.

Zusätzliche Tipps:

