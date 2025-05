Beginn der Unwettersaison: Herausforderungen durch Hochwasser für die heimische Wirtschaft

Die zunehmende Häufigkeit und Intensität von Extremwetterlagen hat signifikante Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft. Besonders in der Steiermark ist der Bedarf an Unterstützung in den letzten Jahren rapide angestiegen.

GRAZ/STEIERMARK. Mit dem Beginn der warmen Jahreszeit, speziell gegen Ende Mai, werden die Temperaturen voraussichtlich wieder über 25 bis 30 Grad Celsius steigen. Dies könnte den inoffiziellen Startschuss für die diesjährige Unwettersaison geben, die nicht nur für Privathaushalte, sondern auch für zahlreiche Unternehmen in der Region eine gravierende Herausforderung darstellt. Überflutete Lagerhallen, beschädigte Maschinen, tagelange Betriebsausfälle und unterbrochene Lieferketten sind Probleme, die immer häufiger zur wirtschaftlichen Belastung führen.

Im vergangenen Jahr waren die großen Hochwasserereignisse im Mai und Juni sowie im September besonders verheerend und betrafen laut Wirtschaftskammer (WK) Steiermark mindestens 71 Unternehmen. Darüber hinaus meldeten 18 weitere Betriebe im Jahr 2023 Schäden, die ebenfalls Unterstützung benötigten. Im Jahr 2024 wurden diese Firmen durch den Soforthilfefonds, in Zusammenarbeit mit der WKÖ und SVS, unterstützt. „Wir bemühen uns, so schnell wie möglich vor Ort zu sein, um unkomplizierte Hilfe zu leisten“, erklärt Viktor Larissegger, Regionalstellenleiter der WK in Graz.

Wachsende Nachfrage nach Unterstützung



Die intensiveren Unwetter führen zu einem größeren Schadenspotenzial, was durch die Zahlen der WKO bestätigt wird. Während die Unterstützung im Jahr 2022 noch in bescheidenem Rahmen war, flossen im Jahr 2023 über 208.000 Euro an betroffene Unternehmen. Im Vorjahr waren es sogar 677.000 Euro. Die Hilfe aus dem Unternehmerhilfefonds ist jedoch auf maximal zehn Prozent des Schadens oder 20.000 Euro begrenzt und deckt nur unmittelbare Schäden ab – Gewinnentgänge werden nicht entschädigt.

Versicherungen oft mit Einschränkungen



„Die regionalen Stellen der WKO Steiermark sind die ersten Ansprechpartner für betroffene Betriebe“, erläutert Larissegger weiter und hebt hervor, dass Unternehmen ihre Versicherungsverträge auf mögliche Deckelungen überprüfen sollten: „Gerade bei Hochwasser sind viele Policen begrenzt – dies kann im Schadensfall böse Überraschungen mit sich bringen.“ Die WKO-Hilfe soll insbesondere niedrigschwellig sein, jedoch gibt es Voraussetzungen für die Inanspruchnahme. Betroffene Unternehmen müssen zum Zeitpunkt des Unwetters aktive WKO-Mitglieder sein. Der Schadensumfang muss durch Gutachten von Land oder Gemeinden nachgewiesen werden. Neben der Unterstützung von WKO und SVS besteht auch die Möglichkeit, Hilfen aus dem Katastrophenfonds des Landes Steiermark in Anspruch zu nehmen.

