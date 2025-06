Beginn im Oktober: Neuer Zertifikatskurs zur Demenzbetreuung

Ab Oktober wird der ÖGKV Landesverband Steiermark in Zusammenarbeit mit dem Verein „needs – Netzwerk Demenz“ eine umfassende Fortbildung anbieten, die speziell für Pflegekräfte im Umgang mit Demenzerkrankten konzipiert ist. STEIERMARK/GRAZ. Demenz ist eine komplexe Erkrankung, die nicht nur die Betroffenen, sondern auch deren Angehörige und Pflegekräfte vor besondere Herausforderungen stellt. Wie Studien zeigen, können Pflegekräfte oft unter emotionalem Stress und Überforderung leiden, was die Qualität der Betreuung beeinträchtigen kann. Die neue Fortbildung des ÖGKV Landesverband Steiermark zielt darauf ab, das Wissen über die Bedürfnisse und Verhaltensweisen von Menschen mit Demenz zu vertiefen, um die Behandlungs- und Betreuungskompetenz der Pflegekräfte zu stärken. Die Initiatoren vom Verein „needs – Netzwerk Demenz“ sind überzeugt, dass fundiertes Wissen zu einem besseren Verständnis und somit zu einer erhöhten Sensibilität im Umgang mit Demenzpatienten führt. Siehe auch Masterplan in Aktion: Neuer Zebrastreifen in der Rösselmühlgasse Angstfreie Betreuung Der Kurs mit dem Titel „Sehen, Verstehen, Tun! Demenzbetreuung angstfrei!“ vermittelt nicht nur aktuelles Wissen über Demenz, sondern bietet auch praktische Strategien zur Entwicklung einer einfühlsamen Haltung gegenüber Betroffenen. Ein zentrales Ziel des Lehrgangs ist, Pflegekräften zu zeigen, dass hinter jedem Verhalten eines Demenzkranken ein Bedürfnis steht. Durch gezielte Beobachtung und reflektierendes Handeln können belastende Situationen oft entschärft werden. Der Lehrgang findet von Oktober 2025 bis Januar 2026 statt und richtet sich an alle Pflegekräfte, unabhängig von ihrem Arbeitsbereich. Teilnehmer schließen den Kurs mit einem anerkannten Zertifikat ab. Anmeldungen sind ab sofort auf der Website des ÖGKV möglich. Siehe auch Einst & Jetzt 242: Wo der „Wilde Mann“ einst in Graz lebte Informationen auf einen Blick Zertifikatslehrgang „Sehen, Verstehen, Tun! Demenzbetreuung angstfrei!“ Datum: 3. Oktober 2025 bis 17. Januar 2026

3. Oktober 2025 bis 17. Januar 2026 Blocktermine: freitags von 18 bis 21.30 Uhr, samstags von 8 bis 16.15 Uhr

1. Block: 3. Oktober 2025 bis 4. Oktober 2025

2. Block: 14. November 2025 bis 15. November 2025

3. Block: 28. November 2025 bis 29. November 2025

4. Block: 17. Januar 2026

freitags von 18 bis 21.30 Uhr, samstags von 8 bis 16.15 Uhr 3. Oktober 2025 bis 4. Oktober 2025 14. November 2025 bis 15. November 2025 28. November 2025 bis 29. November 2025 17. Januar 2026 Preis: 895 Euro

Preis: 895 Euro Veranstaltungsort: Akademie für Gesundheitsberufe, Göstinger Straße 24, 8020 Graz Ein zusätzlicher Bestandteil des Kurses ist ein verpflichtender Hospitationstag in einem Demenztageszentrum, was praktische Erfahrungen fördert und den Austausch mit Fachkräften ermöglicht.

