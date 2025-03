Begrünung und Photovoltaik: Umgestaltung des Schlingermarkts bis zum Sommer

Der Schlingermarkt in Floridsdorf wird einem umfassenden Umgestaltungsprozess unterzogen, der noch in diesem Monat beginnt. Der Fokus liegt auf einer verbesserten Begrünung und einer höheren Aufenthaltsqualität für die Besucher.

WIEN/FLORIDSDORF. Die Stadtverwaltung arbeitet in Zusammenarbeit mit dem Marktamt und dem Wiener Klimateam an verschiedenen Maßnahmen zur Förderung von mehr Grünflächen, besserer Kühlung und einem insgesamt angenehmeren Markterlebnis. Mit diesem Umbau soll der Schlingermarkt nicht nur attraktiver werden, sondern gleichzeitig zu den modernsten und nachhaltigsten Märkten Wiens zählen. Laut den aktuellen Stadtentwicklungsplänen zielt dieser Umbau darauf ab, das städtische Klima durch mehr Begrünung und verbesserte Infrastruktur zu unterstützen.

Ein zentrales Element der Neugestaltung ist eine begrünte Pergola mit integrierter Photovoltaikanlage, die sowohl als Schattenspender dient als auch saubere Energie erzeugt. Zusätzlich sind neue Baumpflanzungen und mehrere bepflanzte Grüneflächen geplant, die dazu beitragen, ein angenehmes Mikroklima im Marktbereich zu schaffen. Ein weiterer Aspekt ist die Verwendung von hellen Bodenbelägen, die helfen sollen, die Hitzeentwicklung während der Sommermonate zu reduzieren.

Mehrere Bauabschnitte

Die Umgestaltung des Schlingermarkts startet noch im Laufe des März und wird voraussichtlich im August abgeschlossen sein. Um den laufenden Marktbetrieb nicht zu stören, sind die Bauarbeiten in mehrere kleine Abschnitte unterteilt, was eine flexible Anpassung an die Marktbereiche ermöglicht. Diese Strategie stellt sicher, dass die Besucher weiterhin von den Dienstleistungen der Marktstände profitieren können, während gleichzeitig modernisiert wird.

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), der regelmäßiger Besucher des Schlingermarkts ist, zeigt sich begeistert über die geplanten Renovierungsarbeiten. „Diese weitreichende Umgestaltung wird den Schlingermarkt für alle Marktliebhaberinnen und Marktliebhaber noch attraktiver machen“, so Ludwig, der als Floridsdorfer die Bedeutung des Marktes für die Gesellschaft betont.

Boom für Wiens Märkte

Eine jährliche Evaluation der Besucherzahlen durch das Marktamt zeigt, dass der Schlingermarkt im vergangenen Jahr mit einer Besucherzahl von 22.096 pro Woche mehr als doppelt so viele Besucher anziehen konnte. In der Gesamtheit lag die wöchentliche Besucherzahl auf Wiens Märkten im Mai 2024 bei 527.147, was einem Anstieg von fast 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese Zahlen belegen den zunehmenden Trend, den Wiener Märkten immer mehr Bedeutung beizumessen und stärken die Argumente für Investitionen in ihre Infrastruktur.

Das könnte dich auch interessieren:

So will Stadträtin Sima den Donaukanal umgestalten

Baustart für Fahrradstraße in der Meiselstraße

Wiens Märkte verzeichnen ein großes Besucher-Plus