Beisetzung – Anbieter & Firmen in Wien | Ratgeber

Der Verlust eines geliebten Menschen ist sehr schwer. In solchen Zeiten ist es wichtig, Unterstützung zu finden. In Wien gibt es viele Anbieter, die helfen können.

Die Beisetzung ist wichtig, um von einem geliebten Menschen Abschied zu nehmen. Es gibt viele Herausforderungen, sowohl emotionale als auch organisatorische. Dieser Ratgeber hilft Ihnen, die besten Bestattungsunternehmen in Wien zu finden.

Schlüsselerkenntnisse

Die Beisetzung ist ein wichtiger Schritt im Trauerprozess.

ist ein wichtiger Schritt im Trauerprozess. Wien bietet eine Vielzahl an Bestattungsunternehmen mit unterschiedlichen Angeboten.

mit unterschiedlichen Angeboten. Emotionale Unterstützung ist ebenso entscheidend wie praktische Hilfe.

Verschiedene Beisetzungsarten decken individuelle Wünsche ab.

Die Kosten für Bestattungen variieren je nach Art und Service.

Einleitung zur Beisetzung in Wien

Die Bestattung ist ein wichtiger Teil des Trauerprozesses. Sie ist für viele Menschen emotional schwer. In Wien müssen Angehörige eine würdige Abschiednahme für ihre Verstorbenen organisieren. Dies bringt nicht nur Trauer, sondern auch viele organisatorische Herausforderungen mit sich.

Es gibt verschiedene Bestattungsarten, die den Wünschen der Verstorbenen und ihrer Angehörigen entsprechen. In Österreich helfen oft Bestattungsunternehmen, diese Aufgaben zu erleichtern. Sie bieten viele Dienstleistungen an und übernehmen viele organisatorische Aufgaben.

In Wien gibt es viele Anbieter für Bestattungsarten. Fachleute können in Zeiten von Trauer helfen, die richtige Entscheidung zu treffen. Sie unterstützen nicht nur bei der Planung der Beisetzung, sondern bieten auch emotionale Hilfe.

Überblick über Bestattungsunternehmen in Wien

In Wien gibt es viele Bestattungsunternehmen, die Beisetzungsdienste anbieten. Die städtische Bestattung Wien führt die meisten Bestattungen durch. Sie hat sich durch die Übernahme von Pax im Jahr 2009 einen guten Ruf gemacht. Diese Bestatter in Wien sind für ihre Professionalität und Empathie bekannt.

Es ist wichtig, den richtigen Bestatter auszuwählen. Vertrauen und Verständnis sind in dieser Zeit sehr wichtig. Die meisten Bestattungsunternehmen in Wien bieten maßgeschneiderte Dienstleistungen an. Sie helfen den Angehörigen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Ein Überblick über die Kosten ist für die Budgetplanung wichtig. Die Preise variieren je nach Bestattungsart. Hier ist eine Übersicht der Preise:

Bestattungsart Preisspanne (€) Erdbestattung 4.000 bis 6.000 Feuerbestattung 1.000 bis 4.500 Urnenneugrab ab 180 Gruftbestattung ab ca. 5.000 Edelsteinbestattung ab ca. 1.900 (abhängig von Karat) Naturbestattung ab ca. 600 Wasserbestattung ca. 1.200 Aufbahrung 80 – 450

Angehörige sollten auch die Saalmieten für die Aufbahrung beachten. Für zwei Stunden Sargaufbahrung kostet es 421 Euro. Für eine Stunde Urnenaufbahrung sind es 175 Euro. Diese Informationen helfen, informierte Entscheidungen zu treffen.

Beisetzung – Anbieter & Firmen in Wien

In Wien gibt es viele Anbieter für Bestattungsdienstleistungen. Bestattung Himmelblau und Alpha Bestattung sind sehr bekannt. Sie bieten individuelle Betreuung und Einfühlungsvermögen an. Diese Bestatter sind transparent und informieren über Bestattungsarten und Preise.

Die Kosten für eine Erdbestattung in Wien liegen zwischen 5.000 € und 6.000 €. Das umfasst eine Trauerfeier und ein Grab. Feuerbestattung mit Urnenaufbewahrung zuhause kostet zwischen 2.300 € und 2.700 €. Bestattung Unvergessen bietet eine klare Preisübersicht, damit Angehörige ihr Budget einhalten können.

In Wien gibt es viele Bestattungsarten, wie Erdbestattung, Feuerbestattung und Naturbestattungen. Dazu zählen Baumbestattung, Waldbestattung und Seebestattung. Friedhöfe wie Altmannsdorf, Döbling und Baumgarten bieten viele Möglichkeiten für Beerdigungen.

Die Wahl des Bestatters ist frei. Angehörige können den Bestatter selbst wählen, unabhängig vom Sterbeort oder Wohnort. Auch die Auswahl der Friedhöfe ist frei, je nach Bezirk wie Innere Stadt oder Landstraße.

Die Bestatter in Wien achten auf kulturelle Vielfalt. Sie berücksichtigen jüdische und christliche Bestattungsrituale. Sie legen großen Wert auf Personalisierung, um den Bedürfnissen der Angehörigen gerecht zu werden.

Art der Bestattung Preisbereich (€) Besonderheiten Erdbestattung 5.000 – 6.000 Einzelnes Grab, Trauerfeier inklusive Feuerbestattung 2.300 – 2.700 Urnenaufbewahrung zu Hause Naturbestattungen Varierend Berücksichtigung verschiedenster Orte wie Wälder oder Seen

Klassische Beisetzungsarten

In Wien sind Erdbestattung und Feuerbestattung die beliebtesten Beisetzungsarten. Rund 58% der Todesfälle werden mit einer Erdbestattung beigesetzt. Das macht sie zur häufigsten Bestattungsmethode. 42% der Menschen entscheiden sich für eine Feuerbestattung, was den Trend zu dieser Methode zeigt.

Die Kosten für eine einfache Erdbestattung in Wien liegen bei etwa 4.000 Euro. Zusatzleistungen können den Preis bis zu 9.000 Euro erhöhen. Feuerbestattungen mit Urnentausch kosten zwischen 1.500 und 2.300 Euro für die grundlegenden Dienstleistungen.

Bestattungsverträge sind wichtig, weil sie die verschiedenen Dienstleistungen und Optionen aufzeigen. Familien sollten sorgfältig entscheiden, welche Bestattungsart sie sich leisten können. Alternativen wie Baumbestattungen sind auch beliebt. Die Kosten variieren je nach Baumart zwischen 3.250 und 8.000 Euro. Der Josefsdorfer Friedhof und die Waldfriedhöfe am Wiener Zentralfriedhof sind gute Orte für Naturbestattungen.

Alternative Bestattungsmethoden

Die Suche nach neuen Wegen der alternative Bestattung wird immer beliebter. Umweltfreundliche Methoden wie Wasserbestattung und Naturbestattung gewinnen an Anhängern. Sie bieten eine persönliche Abschiedsfeier und respektvollen Umgang mit der Natur.

Die Naturbestattung ist seit 2005 bei Zadrobilek erhältlich. Sie umfasst die Abholung des Verstorbenen und die Gestaltung der Trauerfeier. Die Kosten starten bei €2,031. Zusätzliche Leistungen wie die Trauerfeier (ab €990) oder ein professioneller Trauerredner (€395) sind möglich.

Es gibt verschiedene Arten der Naturbestattung, wie Baumbestattung, Donau- und Meerbestattung, sowie Berg- oder Flugbestattung. Alle setzen eine vorherige Feuerbestattung voraus. Feuerbestattungen sind weltweit die häufigste Form der Bestattung.

Die Wasserbestattung ist eine weitere Option. Ab €659 kann man Urnen abholen und Aschen im Wasser verstreuen. Sie bietet eine friedvolle Ruhestätte im Wasser.

Neue Formen der Erinnerung, wie Diamant- und Edelsteinbestattungen, gewinnen an Beliebtheit. Sie ermöglichen es, Erinnerungsstücke aus den Überresten zu schaffen.

Bestattungsart Preis ab (in €) Bemerkungen Naturbestattung 2,031 Inklusive kompletter Betreuung und Vorbereitung Trauerfeierorganisation 990 Zusätzliche Kosten für Feier Professioneller Trauerredner 395 Erleichterung bei der Zeremonie Urnenabholung / Aschenverstreuung 659 In der Schweiz möglich

Die Entwicklung von alternative Bestattungen steigt. Kunden sind zufrieden mit der Betreuung und der Gestaltung der Abschiedsfeiern. Diese neuen Formen ermöglichen es, den Verstorbenen auf eine besondere Weise zu gedenken.

Friedhöfe in Wien: Wo begraben werden kann

In Wien gibt es viele Friedhöfe. Sie dienen als Bestattungsstätten für die letzte Ruhe. Es gibt historische und moderne Friedhöfe. Diese bieten eine friedliche Umgebung für die Grabstätte.

Einige der bekanntesten Friedhöfe in Wien sind:

Der Zentralfriedhof, bekannt für seine beeindruckenden Grabstätten berühmter Persönlichkeiten wie Ludwig van Beethoven und Franz Schubert.

Der Wiener Hauptfriedhof mit seinen wunderschönen Parkanlagen und kulturellen Veranstaltungen.

Der Friedhof in St. Marx, berühmt durch seine einzigartige Atmosphäre und historischen Gräber.

Jeder dieser Friedhöfe bietet verschiedene Optionen für die Grabstätte. Man kann Grabnutzungsrechte erwerben. Die Gestaltung von Grabmalen ist individuell, was es ermöglicht, persönliche Erinnerungen zu schaffen.

Es ist wichtig, sich vorab über die Bestattungsstätten zu informieren. Eine sorgfältige Auswahl hilft, einen respektvollen Ort des Gedenkens zu schaffen.

Die Rolle des Bestattungsunternehmens

Das Auswählen eines Bestattungsunternehmens ist ein wichtiger Schritt in der Begräbnisplanung. Es hilft nicht nur durch Erfahrung, sondern erleichtert auch die schwierige Zeit nach einem Todesfall. Ein Bestatter bietet Unterstützung und Entlastung für die Hinterbliebenen.

Entscheidungen nach einem Todesfall

Nach einem Todesfall müssen Angehörige viele Entscheidungen treffen. Dazu gehören:

Auswahl der Bestattungsart (z. B. Erdbestattung oder Feuerbestattung)

Festlegung des Zeitrahmens für die Beisetzung

Organisation einer Trauerfeier und die Wahl der dazu passenden Elemente

Ein Bestattungsunternehmen bietet in dieser Zeit wertvolle Unterstützung. Sie helfen, rechtliche Anforderungen zu erfüllen und die richtigen Vorkehrungen zu treffen.

Begräbnisplanung und Organisation

Die Begräbnisplanung beinhaltet viele Aspekte. Das Bestattungsunternehmen unterstützt hier organisatorisch:

Koordination mit Friedhöfen und anderen Dienstleistern

Bereitstellung von notwendigen Dokumenten und Genehmigungen

Gestaltung der Trauerfeier, einschließlich Musik, Floristik und Reden

Die Aufgaben sind oft komplex. Ein kompetentes Bestattungsunternehmen kennt alle Abläufe und unterstützt die Angehörigen in jeder Phase.

Kosten der Beisetzung in Wien

Die Kosten für eine Beisetzung in Wien sind unterschiedlich. Sie hängen von der Bestattungsart und den zusätzlichen Leistungen ab. Es ist wichtig, sich über die Kosten zu informieren.

Preise für verschiedene Bestattungsarten

Die Kosten in Wien variieren je nach Bestattungsart. Hier sind die Preise:

Bestattungsart Preis (ab) Erdbestattung 2.740 € Baumbestattung (Einzelbaum) 5.000 – 9.000 € Gemeinschaftsbaum (Baumbestattung) ca. 950 € Donaubestattung variabel, abhängig von Leistungen Körperspende 990 €

Zusätzliche Kosten und Nebenkosten

Es gibt auch zusätzliche Kosten für eine Beisetzung. Dazu zählen:

Miete für Trauerräume

Trauerfeier und Blumenschmuck

Kauf von Grabschmuck oder -stein

Kosten der Sterbegeldversicherung, die je nach individueller Auswahl variieren kann

Die Gesamtkosten können schnell 10.000 Euro betragen. Es ist wichtig, sich vorher zu informieren. Eine Bestattungsvorsorge kann helfen, die Kosten zu senken.

Trauerfeier: Bedeutende Aspekte

Die Trauerfeier ist ein wichtiger Moment, um Abschied zu nehmen. Sie bietet Raum für Gedenken und hilft, den Schmerz zu teilen. In vielen Kulturen ist sie ein Ritual, das den Verstorbenen ehrt und Erinnerungen lebendig hält.

Bei der Planung einer Trauerfeier sind viele Dinge wichtig. Die Musik und Reden prägen die Stimmung. Beliebte Lieder wecken Erinnerungen und beeinflussen die Atmosphäre. Redner erzählen persönliche Geschichten, die Trost spenden.

Die Auswahl der Verpflegung ist auch wichtig. Ein kleines Beisammensein nach der Feier ermöglicht den Austausch von Erinnerungen. Es fördert das Gefühl der Gemeinschaft und unterstützt die Heilung.

Vorsorge für die Beisetzung

Die Bestattungsvorsorge hilft, im Ernstfall finanzielle Probleme zu vermeiden. Ein *Vorsorgevertrag* ermöglicht es, die eigenen Wünsche vorab festzulegen. So sparen sich die Angehörigen in einer schweren Zeit zusätzliche Sorgen.

Wenn man frühzeitig eine *Bestattungsvorsorge* plant, gibt es viele Vorteile. Sie sorgt für eine *finanzielle Absicherung*. Die Kosten für die Beisetzung sind dann gesichert. Angehörige müssen sich dann nicht um die Finanzen kümmern, während sie den Verlust verarbeiten.

Es gibt viele Modelle der Bestattungsvorsorge, die auf die Bedürfnisse der Menschen zugeschnitten sind. In Wien bieten Bestattungsunternehmen oft flexible Lösungen an. Diese können Vorschüsse oder vollständige Vorauszahlungen umfassen. Manche Unternehmen ermöglichen auch Ratenzahlungen, was die finanzielle Belastung weiter reduziert.

Zusammengefasst bietet eine gut geplante *Bestattungsvorsorge* nicht nur finanzielle Sicherheit. Sie hilft auch, den emotionalen Druck für die Hinterbliebenen zu verringern. Die Planung im Voraus ist ein Zeichen von Verantwortung. Sie ermöglicht es, den letzten Abschied in Würde zu gestalten.

Empfehlenswerte Bestattungsunternehmen in Wien

Die Wahl eines vertrauenswürdigen Bestatters ist sehr wichtig in der Trauerzeit. In Wien gibt es viele Beisetzungsanbieter, die sich durch ihren seriösen Service und individuelle Betreuung auszeichnen. Empfehlungen von Bekannten können dabei sehr hilfreich sein.

Um eine gute Entscheidung zu treffen, sollte man Angebote vergleichen. Die Kosten für Bestattungen in Wien variieren stark. Sie liegen meist zwischen 1.470 € und 8.000 €, je nach Bestattungsart und Dienstleistungen. Bestattung Unvergessen bietet transparente Beratungen und passt sich persönlichen Wünschen an.

Benu unterstützt jährlich über 2.000 Familien. Sie ermöglichen ein transparentes Online-Angebot. Beide Anbieter arbeiten eng mit den Familien zusammen, um eine würdevolle Abschiednahme zu ermöglichen.

Anbieter Besonderheiten Preisrahmen (EUR) Benu Personalisierte Bestattungsservices, Online-Angebot 1.470 – 8.000 Bestattung Unvergessen Vielfalt an Bestattungsarten, individuelle Beratung 1.500 – 7.500

Die Auswahl von Beisetzungsanbietern ist wichtig, um die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Achten Sie auf persönliche Betreuung und klare Informationen. So wird die Bestattung den individuellen Wünschen gerecht.

Für mehr Infos zu Bestattungsdienstleistern und Beisetzung in Wien besuchen Sie die Website der Stadt Wien.

Bestattungsvorsorge: Finanzielle Planung

Die Bestattungsvorsorge ist sehr wichtig für die finanzielle Planung des eigenen Abschieds. Sie hilft, früh mit dem Thema Tod umzugehen. So schützt sie die Angehörigen vor unerwarteten Kosten.

Die richtige Finanzierung deckt die Kosten der Bestattung. Das ist in der Trauerphase eine große Hilfe.

Die Organisation einer Bestattung kann schwierig sein, wenn man nicht vorbereitet ist. Eine vorausgeplante Bestattung ermöglicht es, Wünsche zu teilen und Details festzulegen. So müssen die Angehörigen in emotionalen Momenten keine Entscheidungen treffen.

In Österreich gibt es viele große Versicherer wie ERGO, Wüstenrot und Generali, die Sterbegeldversicherungen anbieten. Bei der Abschluss werden Name und gewünschte Summe erfasst. Die Beiträge variieren je nach Alter und Laufzeit.

Beispielsweise zahlen 70-jährige für eine Versicherungssumme von 7.500 Euro monatlich zwischen 64,05 Euro und 77,13 Euro.

Wichtig ist, dass eine Sterbegeldversicherung Schutz bietet, selbst bei Insolvenz des Bestattungsunternehmens. Sie sorgt für finanziellen Schutz. Je früher man vorsorgt, desto günstiger ist die Planung.

Man sollte individuelle Wünsche wie Feuerbestattung oder Seebestattung zu Lebzeiten festhalten. Das hilft den Angehörigen nach dem Tod, die Wünsche umzusetzen.

Die Bestattungsvorsorge bietet finanziellen Schutz und emotionale Unterstützung für die Hinterbliebenen.

Fazit

Die richtige Wahl der Beisetzung und eines Bestattungsunternehmens ist sehr wichtig. Dieser Artikel hat verschiedene Bestattungsmethoden in Wien vorgestellt. Von klassischen bis zu alternativen Methoden. Professionelle Unterstützung durch Dienstleister wie Himmelblau und Bestattung AHimmel ist sehr wertvoll.

Das Team von Himmelblau hilft von der Abholung bis zur Trauerfeier. Sie haben Ausbildung und psychologische Kenntnisse. Das macht den Hinterbliebenen Trost. Bestattung AHimmel ist auch 24 Stunden verfügbar, was sehr hilfreich ist.

Planung und die Wahl eines vertrauenswürdigen Bestatters sind für eine würdevolle Beisetzung wichtig. Informationen und Unterstützung, wie auf Bestattung ETL, helfen Familien, den Abschied würdevoll zu gestalten.