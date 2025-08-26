Bentho eBIKES – Lassallestraße 5, 1020 Wien, Austria

Bild= Symbolbild – KI generiert





Bentho eBIKES: Ihr Spezialist für E-Bikes

Bentho eBIKES ist ein renommierter E-Bike Händler, der sich durch eine breite Palette erstklassiger E-Bikes und exzellenten Service auszeichnet. Gegründet mit dem Ziel, die Mobilität der Zukunft zu fördern, bietet Bentho nicht nur hochwertige Produkte, sondern auch umfassende Beratungs- und Serviceleistungen an.

Fakten und Leistungen

Das Sortiment von Bentho eBIKES umfasst E-Bikes für verschiedene Bedürfnisse und Anwendungen. Egal, ob Sie ein komfortables City-Bike für den täglichen Weg zur Arbeit suchen, ein robustes Trekking-Bike für längere Touren oder ein sportliches Mountainbike für Offroad-Abenteuer – Bentho hat die passende Lösung. Die E-Bikes stammen von namhaften Herstellern, die für Qualität, Langlebigkeit und innovative Technologien bekannt sind.

Zusätzlich zu neuen E-Bikes bietet Bentho eBIKES auch ein umfangreiches Sortiment an Zubehör, wie Helmen, Schlössern, Fahrradtaschen und Bekleidung, um das Fahrerlebnis zu optimieren. Außerdem können Kunden umfangreiche Testfahrten machen, um das ideale Modell für sich zu finden.

Vorteile

Ein herausragender Vorteil von Bentho eBIKES ist der persönliche Kundenservice. Das kompetente Team aus Beratern und Technikern steht Kunden mit Rat und Tat zur Seite, um die richtige Auswahl zu treffen und Fragen zu beantworten. Darüber hinaus bietet Bentho eine individuelle Anpassung der E-Bikes an die spezifischen Bedürfnisse des Fahrers an. Technik- und Wartungsdienstleistungen sind ebenfalls verfügbar, damit die E-Bikes stets in einwandfreiem Zustand bleiben.

Bentho legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und fördert die Nutzung von E-Bikes als umweltfreundliche Alternative zu Autos. Die umweltfreundlichen Verkehrsmittel tragen nicht nur zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes bei, sondern fördern auch eine gesunde Lebensweise.

Zielgruppe

Die Zielgruppe von Bentho eBIKES umfasst ein breites Spektrum von Kunden, darunter Pendler, Familien, Sportler und Freizeitfahrer. Besonders angesprochen werden Menschen, die Wert auf eine nachhaltige und gesunde Fortbewegung legen, sowie technikaffine Nutzer, die die Vorteile von E-Bikes entdecken möchten. Auch Senioren, die eine komfortable und vielseitige Fortbewegungsmöglichkeit suchen, gehören zur Zielgruppe.

Sonderangebote und Preise

Bentho eBIKES bietet regelmäßig Sonderangebote und Aktionen an. Saisonale Rabatte, wie zum Beispiel Frühjahrs- oder Winteraktionen, ermöglichen es den Kunden, qualitativ hochwertige E-Bikes zu attraktiven Preisen zu erwerben. Auch Bonusprogramme für Stammkunden und eine Finanzierung in Raten sind verfügbar, um den Zugang zu E-Bikes zu erleichtern.

Die Preise der E-Bikes variieren je nach Modell und Ausstattung. Einsteiger-Modelle sind bereits ab etwa 1.500 Euro erhältlich, während High-End-Modelle bis zu 4.000 Euro kosten können. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist jedoch durch die Qualität und den umfassenden Service von Bentho eBIKES gerechtfertigt.

Öffnungszeiten

Bentho eBIKES hat kundenfreundliche Öffnungszeiten, die es ermöglichen, das Geschäft auch nach der Arbeit zu besuchen. Die regulären Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 10:00 bis 18:00 Uhr, samstags von 09:00 bis 14:00 Uhr. In der Hochsaison können die Öffnungszeiten erhöht werden, um den Kundenströmen gerecht zu werden.

Insgesamt ist Bentho eBIKES die ideale Anlaufstelle für alle, die Interesse an E-Bikes haben. Mit ihrem umfassenden Angebot und dem erstklassigen Kundenservice ist Bentho eBIKES bestens aufgestellt, um den Bedürfnissen einer breiten Zielgruppe gerecht zu werden.

Bentho eBIKES

Adresse: Lassallestraße 5, 1020 Wien, Austria

