Beratung und Unterstützung: Frauengesundheitszentrum zieht Jahresbilanz 2024

Bilanz 2024: Das Frauengesundheitszentrum Graz resümiert ein erfolgreiches Jahr voller Beratungen, Workshops und Projekte. GRAZ. Anlässlich des internationalen Frauengesundheitstags am 28. Mai blickt das Frauengesundheitszentrum Graz auf ein bedeutendes Jahr 2024 zurück, das das 31. Jahr seiner Gründung markiert. Insgesamt konnten 2030 Frauen durch telefonische, digitale und persönliche Betreuung erreicht werden. Erfolgreiche Projekte Im vergangenen Jahr wurden fünf Projekte mit einem Fokus auf Gesundheit, digitale Themen, Essstörungen und Krebs erfolgreich abgeschlossen. Dazu gehören das Projekt „girlspirit — Influencerinnen für Power und gesunde Inspiration“, „Meine Gesundheit, meine Entscheidung – Digitale Gesundheitskompetenz für Frauen* 60+“, „Gesund und aktiv mit chronischer Krankheit und Krebs umgehen“ sowie das Projekt „DESSkalation — gemeinsam gegen Essstörungen“, das der Unterstützung von Frauen mit Essstörungen gewidmet ist. Siehe auch Steirerin-Awards: Die Steirerin würdigt Frauenpower in sämtlichen Bereichen Ein neues Projekt, „#Geburt — gut informiert und begleitet“, wurde ins Leben gerufen. In Zusammenarbeit mit der FH Joanneum wird hierbei eine frauenzentrierte Schwangerschaftsvorsorge und Geburtshilfe in der Steiermark gefördert. Ziel ist es, die Eigenverantwortung und Gesundheitskompetenz der Frauen zu stärken. Im Rahmen dieses Projekts wurden alle Akteure des Geburtsgeschehens, einschließlich Hebammen und Gynäkologen, befragt, um die Bedürfnisse und Herausforderungen zu erheben. Statistik zur Frauengesundheit 2024: 294 Beratungen zur Frauengesundheit wurden in Anspruch genommen, häufigste Themen waren gewollte und ungewollte Schwangerschaft, Verhütung, Sexualität, chronische Erkrankungen und Endometriose.

436 psychosoziale Beratungsgespräche wurden mit 112 Mädchen und Frauen durchgeführt, die von den Therapeutinnen des Zentrums angeboten wurden.

888 Frauen und 209 Männer nahmen an 20 Kursen, vier Gruppenberatungen, elf Workshops und 15 Veranstaltungen teil.

1298 Mädchen und 475 Burschen nahmen an 197 Workshops teil, die von den Mitarbeiterinnen des Zentrums angeboten wurden. Siehe auch Graz in historischen Daten: Auf der Suche nach Erinnerungen an die Kulturhauptstadt 2003

The Graz Women’s Health Center has made significant strides in 2024, celebrating over 30 years of service to women in the region. This year’s initiatives highlight the center’s commitment to addressing pressing health issues for women, including mental health, pregnancy, and chronic conditions—areas that are often underserved. The data collected throughout the year showcases the center’s outreach success, notably the importance of psychosocial support among young women and men, which is crucial for their overall wellbeing.

