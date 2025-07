Bereits 799 Insolvenzen: Wien steht vor einem neuen Rekordjahr bei Firmenpleiten

Die aktuelle Insolvenzstatistik des Alpenländischen Kreditorenverbands (AKV) zeigt alarmierende Entwicklungen für Wien. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 wurden in der Hauptstadt fast 800 Unternehmensinsolvenzen registriert, was auf ein zunehmend besorgniserregendes wirtschaftliches Klima hinweist.

WIEN. Laut einer Mitteilung des AKV setzt sich die negative Entwicklung bei Unternehmensinsolvenzen in Wien im ersten Halbjahr 2025 fort. „Österreich steuert unaufhaltsam auf das dritte Rekordjahr an Insolvenzen in Folge zu. Für Wien prognostizieren wir ebenfalls ein weiteres Rekordjahr an Firmenpleiten“, erklärt der Verband eindringlich.

Im Detail wurden in den ersten sechs Monaten 799 Firmeninsolvenzen in Wien eröffnet, ein Anstieg von 5,41 Prozent im Vergleich zum Rekordjahr 2024. Dies bedeutet einen durchschnittlichen Anstieg von etwa 133 Insolvenzen pro Monat, also rund 30 Unternehmen pro Woche. „Die Zahl der eröffneten Firmeninsolvenzen in Wien übersteigt die Werte der Finanzkrise 2007/2008“, so die Warnung des AKV.

Gesamtschulden von 5,55 Milliarden Euro

Besonders stark betroffen ist die Immobilienbranche. Die zehn größten Unternehmensinsolvenzen im ersten Halbjahr 2025 stammen sämtlich aus diesem Sektor, wobei neun der Unternehmen aus dem Signa-Universum von René Benko stammen. Seit Jahresbeginn gab es 94 Insolvenzen von Signa-Gesellschaften in Österreich, davon 88 am Handelsgericht Wien. Insgesamt summieren sich die Insolvenzen von Signa seit Ende 2023 auf 151, wovon 127 in Wien registriert wurden.

Die gesamtangefallenen Verbindlichkeiten der insolventen Unternehmen in Wien belaufen sich laut AKV im ersten Halbjahr 2025 auf 5,55 Milliarden Euro, wobei allein 3,83 Milliarden Euro auf den Sektor „Grundstücks- und Wohnungswesen“ entfallen.

Anstieg der Privatinsolvenzen

Der Trend zu Unternehmensinsolvenzen wird durch die Zunahme an Privatinsolvenzen ergänzt. Die Zahl der eröffneten Privatinsolvenzen in Wien ist im Vergleich zum Vorjahr um 7,3 Prozent auf 1.631 Verfahren gestiegen. Das bedeutet im Durchschnitt ca. 63 eröffnete Privatkonkurse pro Woche, mit einer Gesamtverschuldung von 207,58 Millionen Euro. Die durchschnittliche Verschuldung pro Person liegt bei etwa 127.200 Euro. Für das gesamte Jahr erwartet der AKV in Wien rund 3.300 eröffnete Privatinsolvenzen.

