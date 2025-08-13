Berlin, Paris und London: Einigung über neue Sanktionen gegen den Iran!

Nachrichten/APA/Mittwoch, 13.08.25, 07:49:22

Deutschland, Frankreich und Großbritannien sind im Fall eines Scheiterns der Atom-Verhandlungen mit dem Iran bereit, die Sanktionen gegen das Land wieder einzusetzen. In einem von den drei E3-Staaten unterzeichneten Brief an die UNO wurde betont, dass diese Länder „klar zum Ausdruck gebracht“ haben, sie seien „bereit“, den sogenannten Snapback-Mechanismus zur Wiedereinrichtung der Sanktionen auszulösen, sollten bis Ende August keine Einigung erzielt werden.





Der deutsche Außenminister Johann Wadephul und seine Kollegen Jean-Noël Barrot aus Frankreich und David Lammy aus Großbritannien bekräftigten, dass sie weiterhin „uneingeschränkt für eine diplomatische Lösung der durch das iranische Atomprogramm ausgelösten Krise“ eintreten.

Diese wiederholte Bereitschaft zur diplomatischen Lösung ist entscheidend, da die internationale Gemeinschaft sich nach wie vor besorgt zeigt über die nukleare Ambitionen des Iran. In diesem Zusammenhang sind die folgenden Punkte von Bedeutung:

  • Langfristige Stabilität: Eine diplomatische Einigung könnte langfristige Stabilität im Nahen Osten fördern.
  • Nukleare Sicherheit: Eine Lösung könnte helfen, die Verbreitung von Nuklearwaffen zu verhindern und somit die Region sicherer zu machen.
  • Wirtschaftliche Relevanz: Sanktionen haben erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen auf den Iran, die auch die globalen Märkte tangieren können.

Die jüngsten Verhandlungen zeugen von einem starken multilateralen Engagement, um Lösungen zu finden, die für alle Parteien akzeptabel sind. Es ist jedoch auch wichtig, die Herausforderungen zu berücksichtigen, die mit dem Umgang mit dem Iran verbunden sind, insbesondere angesichts der vergangenen Spannungen und Konflikte.


